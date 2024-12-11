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傳美國將在耶誕節前 對陸再祭AI晶片限制新規

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
傳美國將在耶誕節前，推出對華AI晶片限制新規。路透
傳美國將在耶誕節前，推出對華AI晶片限制新規。路透

在本月初美國將140家大陸半導體相關企業列入了實體清單，並升級對EDA、半導體設備、HBM限制之後。業內又傳出消息稱，美國商務部工業暨安全局（BIS）將會在今年耶誕節之前，發布新的人工智慧（AI）管制規則，有可能將進一步限制AI晶片的對華出口的通路。

芯智訊報導，消息稱，美國BIS目前已將相關限制規則的內容提交給了相關機構審查，按照之前的經驗，審查時間大約耗時一周，所以預計公布的時間可能將會在下周，也就是在耶誕節之前。

該限制規則可能與先前台積電，對大陸AI晶片企業暫停7奈米及以下先進製程代工服務有關。

根據之前的爆料顯示，大陸廠商設計的晶片如果晶體尺寸（die size）大於300平方毫米（mm²）的裸晶、電晶體數量大於300億顆、使用先進封裝和HBM，主要用於AI訓練，台積電等有採用美國技術的海外晶圓代工廠都將禁止提供代工服務。

美國2日將140家陸企公司和海外實體列入貿易黑名單，包括20多家半導體公司、兩家投資公司與100多家晶片工具製造商，將被列入美國實體清單而受衝擊。

由於茲事體大，中國互聯網協會、中國汽車工業協會、中國半導體行業協會、中國通信企業協會3日罕見接連出聲，呼籲大陸企業要審慎採購美國晶片。

儘管名單長長一列，多達140多家，但原本市場預期會納入名單中的長鑫存儲卻意外從缺，據傳是因為日本反對。

2日發布的禁令並引進具長臂管轄效力的「外國直接產品規則」（FDPR），但日本和荷蘭被豁免，代表被制裁的大陸半導體廠商，仍可向日本購買部分晶片設備。

半導體 日本 美國

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