王金平拋九二共識已沒用 北京：願在九二共識基礎對話

前立法院長王金平日前拋出兩岸新論述，提到「兩岸治權互不隸屬、主權同而不分」，並且說九二共識已經被否定，再提還有什麼用。對此大陸國台辦則重申，「我們願意在堅持一個中國原則和九二共識基礎上，同台灣各黨派團體和人士開始進行交流往來對話溝通」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日於記者會回應王金平的兩岸新論述以及九二共識的說法時，表示「兩岸同屬一個中國的歷史經緯，清楚法理事實，兩岸同屬一個中國的歷史經緯清晰，法理事實清楚，我們願意在堅持一個中國原則和九二共識基礎上，同台灣各黨派團體和人士開始進行交流往來對話溝通，聽取各界發展兩岸關係的意見和建議，反對台獨分分裂，深化兩岸融合發展，共同致力於國家統一民族復興」。

至於賴清德日前出訪時過境美國夏威夷，表示目前最大挑戰是「中國的威脅」，未來希望強化國防力量，朱鳳蓮則指，「我們堅決反對美台進行任何形式的官方往來，堅決反對台灣地區領導人以任何名義任何理由過境美國。賴清德所謂的過境本質上是倚外謀獨，企圖通過兜售其台獨主張，誤導國際輿論和島內的民眾」。

她強調，「當前兩岸關係的最大挑戰是民進黨當局頑固堅持台獨立場，勾連外部勢力頻繁進行謀獨挑釁，將台灣綁上台獨的戰車」。她表示「正告民進黨當局早日放棄以武謀獨意外謀獨的幻想，停止台獨分裂活動。只有回到體現一個中國原則的九二共識，兩岸關係才能重回和平發展的正確軌道，台灣的發展前途才能得到切實的保障」。