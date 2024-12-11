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國台辦：願探索兩岸金融融合新樣式、台積電已成民進黨討好美國投名狀

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮對於金門成為「兩岸金融試點試行的地區」的倡議，表示「我們願意與金門同胞共同探索兩岸金融領域融合發展的新路徑新樣式」。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮對於金門成為「兩岸金融試點試行的地區」的倡議，表示「我們願意與金門同胞共同探索兩岸金融領域融合發展的新路徑新樣式」。（記者廖士鋒／攝影）

立法院財政委員會日前由召委陳玉珍率領前往金門考察，並與在地金融銀行業者座談，陳玉珍表示希望各銀行、證券業來金門設點，讓金門作為兩岸的中心點，成為兩岸金融試點試行的地區。大陸國台辦發言人朱鳳蓮對此則指出，「我們願意與金門同胞共同探索兩岸金融領域融合發展的新路徑新樣式」。

另對於美方可能會要求台積電將先進製程轉移到美國，朱鳳蓮則說，「台積電已成為民進黨當局討好美國的『投名狀』。正如島內有輿論所言，民進黨當局死心塌地『倚美謀獨』，台積電變成『美積電』是遲早的事」。

她強調，「如果任由民進黨當局無底線『賣台』，台灣相關產業的優勢勢必遭到削弱，島內企業和民眾的利益勢必受到損害。當台灣的利用價值被榨乾時，『棋子』就會淪為『棄子』，島內企業和民眾對此看得越來越清楚」。

朱鳳蓮11日上午在記者會上回應陳玉珍有關「兩岸金融試點試行的地區」的倡議時，提到2009年4月，海協會與海基會簽署「海峽兩岸金融合作協議」。在此框架下，兩岸建立金融監管合作機制和貨幣清算機制，陸續推出兩岸金融業開放的相關政策，為兩岸產業合作融合發展提供重要支撐。

她表示，2023年「中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」出爐，「明確提出支持建設多層次兩岸金融市場，創新兩岸社會資本合作方式，深化廈金交流合作，打造廈金『同城生活圈』等任務舉措」，「我們願意與金門同胞共同探索兩岸金融領域融合發展的新路徑新樣式，共同分享祖國大陸深化金融體制改革帶來的新機遇」。

台積電 國台辦 民進黨 金門 陳玉珍

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