回應網紅八炯影片 大陸國台辦批：民進黨當局自導自演

近日網紅八炯、閩南狼合拍中共統戰「紀錄片」，受到各界熱議，大陸官方也在11日首度對此回應，批評這是「民進黨當局自導自演操弄認知作戰，製造綠色恐怖的又一拙劣的伎倆」。

本報記者11日上午在國台辦記者會上，提問這一影片，大陸國台辦發言人朱鳳蓮，「我們也看到了」，她指出，「這個影片是民進黨當局自導自演操弄認知作戰，製造綠色恐怖的又一拙劣的伎倆」。

她提到，今年以來越來越多台灣同胞通過網路平台分享自己在大陸旅遊訪友交流的所見所聞，「有力地戳破了民進黨當局及其豢養網軍蓄意製造的信息繭房，也戳到了島內一些人的痛處，他們對此感到恐慌，加緊的使出各種的手段進行打壓和恐嚇，從污蔑大陸記者監督島內節目製作，到渲染所謂的台灣藝人受邀組黨參選，到誣稱大陸收買台灣網紅對台文化統戰，這些都是在不斷的惡意炒作、污蔑、抹黑，這些無恥的行徑也都遭到了兩岸網友的一致反對和譴責」。

她強調，我們一如既往的支持和推動兩岸各領域的交流，歡迎更多的台胞台青來大陸走走看看，來了解大陸，進而喜歡上大陸。「我們也希望兩岸民眾能看清楚，民進黨當局操弄輿論升高，兩岸對立對抗的圖謀，以實際行動支持和參與兩岸關係和平發展融合發展」。

不過對於本報詢問的片中提到的商業糾紛還有刑事民事訴訟，依照閩南狼方面的說法，似對台灣民眾的保障是有限的，甚至疑似有被指控為台獨的情況，面對有權有勢的大陸合作方，大陸法律應如何落實相關保障？朱鳳蓮皆並未多做說明。

至於閩南狼這位「台青」，朱鳳蓮強調，「支持兩岸交流是台灣的主流民意，民進黨當局利用個別的台灣青年操弄認知作戰，藉以煽動兩岸對立，企圖喝阻兩岸交流是不會得逞的。我們希望台灣青年明辨是非，守大義、持善念、走正道，為兩岸關係發展注入正能量」

對於在場台灣媒體詢問，閩南狼與八炯的影片是否會加劇兩岸對立？朱鳳蓮則表示，「希望兩岸民眾能夠看清楚民進黨當局操弄輿論升高兩岸民意對抗的圖謀，以實際行動支持和參與兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展融合發展」。

而未來是否擔心邀請台灣自媒體赴陸會遇到更多阻力？朱鳳蓮則說，「邪不壓正，清者自清」，她說台灣網紅自媒體從業者來大陸賞美景、品美食、體驗多元的生活方式，分享真善美的故事「是光明正大的」，相信會有更多的台灣青年「走出繭房，逐光而行」。