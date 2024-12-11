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加拿大制裁8名「侵犯人權」中國大陸官員 中方強烈譴責

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
加拿大政府10日以涉嫌在新疆、西藏及針對信奉法輪功的人士實施侵犯人權行為，制裁包括新疆前黨委書記陳全國、西藏前黨委書記吳英杰等8名現任或前任中國高官。圖為陳全國。中新網
加拿大政府10日以涉嫌在新疆、西藏及針對信奉法輪功的人士實施侵犯人權行為，制裁包括新疆前黨委書記陳全國、西藏前黨委書記吳英杰等8名現任或前任中國高官。圖為陳全國。中新網

加拿大政府10日以涉嫌在新疆、西藏及針對信奉法輪功的人士實施侵犯人權行為，制裁包括新疆前黨委書記陳全國、西藏前黨委書記吳英杰等8名現任或前任中國高官。中方表示堅決反對，予以強烈譴責。

路透報導，加拿大外交部在一份聲明中表示，「自2017年以來，中國在新疆任意拘留100多萬人，其中許多人被關押在集中營，面臨心理、身體和性暴力，對此加拿大深表關切」、「我們呼籲中國政府停止這種系統性的鎮壓行動，履行在國際人權方面的義務」。

受制裁者的資產將被凍結，加拿大人不得與之進行任何財產相關活動，或為其提供金融服務。

中國駐加拿大使館官網發布，發言人表示，加方有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，性質十分惡劣，強調中國始終高度重視尊重和保障人權，走出一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，人權事業取得的歷史性成就有目共睹。

發言人指出，加方根本沒有資格在人權問題上充當教師爺，對他國人權狀況指手畫腳。加方自身人權問題成堆，至今原住民仍面臨系統性種族歧視和不公正待遇，流離失所者權利缺乏保障，毒品氾濫、黑人公務員遭受種族歧視等問題長期得不到解決。

敦促加方立即停止借人權問題干涉中國內政，立即撤銷對中方人員的非法單邊制裁，中方將採取堅決措施，維護國家主權、安全、發展權益。

人權 加拿大 新疆

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