馬英九將訪哈爾濱 大陸國台辦：歡迎、將做好各項安排

前總統馬英九即將開啟第三度赴陸行程，大陸國台辦11日宣布，馬英九將於18日到26日，率青年訪問大陸，除到黑龍江哈爾濱參加冰雪節外，也將到四川成都參訪，並對此表示歡迎，表示將做好各項安排。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日上午在記者會上宣布馬英九將到訪的消息。她指出，「馬英九先生將率台灣青年於12月18日至26日赴黑龍江、四川出席海峽兩岸青年冰雪節活動並參訪。我們歡迎馬英九先生再次率團來訪，將做好各項活動安排」。

朱鳳蓮強調，「中國歷史悠久、文化燦爛、幅員遼闊、山川壯美，是兩岸同胞的共同家園」，她提到，兩岸青年承載著兩岸關係的未來和希望，「希望兩岸同胞特別是青年朋友常來往、多走動，共同傳承弘揚中華優秀傳統文化，攜手促進兩岸各領域交流合作，一起維護好、建設好共同家園，致力中華民族偉大復興」。

公開資料顯示，這將是馬英九第三次訪問大陸，此前他曾於2023年3月底至4月初，以及2024年4月初訪問大陸，並於2024年4月10日在北京與中共總書記習近平舉行「馬習二會」。馬英九這次將是首次到訪東北地區。