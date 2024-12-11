快訊

憲法法庭「實質廢死」後改判首例！縱火燒死8至親 逆子死刑變無期

破天荒！南韓警察羈押中央警察廳長 控戒嚴夜限制國會出入

台灣面對川普 2.0 的焦慮？台經濟安全何去何從

打臉賴政府？美軍官員：不認為陸東、南海活動是對賴總統過境的回應

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸日前在其東南沿海劃設設7道防空區。 網易
大陸日前在其東南沿海劃設設7道防空區。 網易

路透社報導，一位不願透露姓名的美國軍方官員週二表示，中國在東海和南海的海軍部署有所增加，但與過去的其他大型演習一致。

報導稱，該評估與台灣的聲明形成鮮明對比，台灣稱此次部署是近三十年來最大規模的一次。

該軍方人士說，「中華人民共和國在該地區的軍事活動有所增加，與我們在其他大型演習中看到的水平一致」。路透社並刻意強調，這位官員以正式國名稱呼中國。

報導稱，中國軍方尚未發表評論，也沒有證實正在進行任何演習。它稱，中國聲稱對台灣實行民主治理，將其視為自己的領土，預計將舉行演習，以表達對週五結束的賴清德總統太平洋之行的憤怒，其中包括在夏威夷和美國領土中途停留。

不過，報導仍稱，美國官員並未將此次部署與賴清德的出訪連繫起來。這位官員表示：「我們並不認為東海和南海的活動是對賴總統過境的回應。」他說，「這項活動是過去幾年解放軍軍事態勢和軍事演習更廣泛增加的一部分。這些活動正在破壞穩定並導致風險升級。」

南海 演習 美國 美軍 賴清德

延伸閱讀

直播／公務員之死 勞動部上午10時公布重啟調查報告

中共對台軍演 專家：不只劍指台灣 也恫嚇日韓菲

「賴清德不會戒嚴」 姚立明：認同南韓戒嚴須國會24hr內追認

司法院人事被提名！挨批政治變色龍 姚立明喊冤：韓國瑜選市長也邀請我

相關新聞

打臉賴政府？美軍官員：不認為陸東、南海活動是對賴總統過境的回應

路透社報導，一位不願透露姓名的美國軍方官員週二表示，中國在東海和南海的海軍部署有所增加，但與過去的其他大型演習一致。

連續三個月國安人士訪陸 俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫抵陸

據俄羅斯衛星通訊社凌晨消息，俄羅斯聯邦安全會議副主席、統一俄羅斯黨主席德米特里．梅德韋傑夫已抵達中國進行為期兩天的工作訪...

朱曦驟逝 兩岸企業家峰會：今廈門舉行宗教儀式後火化

工商協進會秘書長12月9日在廈門參加峰會年會期間突傳辭世。兩岸企業家峰會12月11日一早發出新聞稿指，朱曦於12月9日參...

陸啟動反壟斷調查 輝達最重挨罰50億美元

大陸市場監管總局對輝達（NVIDIA）進行反壟斷調查，該訊息引發熱議，有分析認為，輝達最重將面臨超過50億美元鉅額罰款。

挑戰「軍委主席負責制」？ 解放軍報：堅持集體領導

中共十八大後，多次強調「軍委主席負責制」。不過，共軍機關報「解放軍報」九日卻在六版發表題為「帶頭堅持集體領導」的文章，強...

美制裁港官員 陸回敬簽證限制

大陸再度祭出對美反制措施。大陸外交部發言人毛寧昨宣布，依據大陸對外關係法、反外國制裁法有關規定，中方決定對在涉港問題上「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。