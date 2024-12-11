連續三個月國安人士訪陸 俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫抵陸

據俄羅斯衛星通訊社凌晨消息，俄羅斯聯邦安全會議副主席、統一俄羅斯黨主席德米特里．梅德韋傑夫已抵達中國進行為期兩天的工作訪問。

據報導，梅德韋傑夫訪華期間計劃與中國領導人舉行會晤。但報導並未提及梅德韋傑夫會談的中方對象。

中俄之間的高層往來持續不墜，一個月前，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古在11月11日至15日期間訪陸，除出席中俄第十九輪年度戰略安全諮詢及中俄執法安全合作機制第九次會議。也分別與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅和中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清進行會談。

紹伊古與梅德韋傑夫都是俄羅斯聯邦安全會議的重要成員。11月12日，王毅與绍伊古共同主持中俄第十九輪戰略安全磋商，就共同關心的重大戰略安全問題全面深入交換意見，達成了新的共識，增進了戰略互信。雙方一致同意加強協作，維護好中俄關係和兩國發展振興大局，共同促進全球安全穩定。紹伊古向王毅指出，俄中應抵抗美國實施的遏制政策。

而再往前一個月，俄國國防部長別洛烏索夫在10月中旬訪問中國，大陸國防部長董軍10月14日與別洛烏索夫舉行會談。別洛烏索夫在這次會談中說，俄中軍事合作是維護全球和區域和平穩定的重要因素。俄方願同中方一道，堅定落實兩國領導人重要共識，繼續開展密切高效的合作，不斷提升合作水平和質效，共同應對安全挑戰，推動兩軍關係不斷邁上新台階。