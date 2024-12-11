快訊

雙城論壇恐因中共軍事脅迫取消？3可能狀況曝「最糟全團封殺」

林心如現身瓊瑤家祭！不發一語　獻花不捨：永遠懷念您

朱曦驟逝 兩岸企業家峰會：今廈門舉行宗教儀式後火化

聯合報／ 記者謝守真／廈門即時報導
工商協進會秘書長朱曦9日在廈門參加兩岸企業家峰會期間突傳辭世。朱曦曾任陸委會港澳處長，在他任內，是台港關係最好的時期。圖／聯合報系資料照片
工商協進會秘書長朱曦9日在廈門參加兩岸企業家峰會期間突傳辭世。朱曦曾任陸委會港澳處長，在他任內，是台港關係最好的時期。圖／聯合報系資料照片

工商協進會秘書長12月9日在廈門參加峰會年會期間突傳辭世。兩岸企業家峰會12月11日一早發出新聞稿指，朱曦於12月9日參加「2024兩岸企業家峰會年會」期間在廈門過逝，現家屬已安排在12月11日下午14時在廈門舉行簡單宗教儀式後，隨即火化。峰會大陸方面及台灣方面副秘書長王憲及魏可銘均將代表出席儀式。另，朱曦家屬將於12月12日下午攜靈返台。

兩岸企業家峰會11日在新聞稿中表示，「驚聞工商協進會秘書長，也是兩岸企業家峰會台灣方面副秘書長朱曦，於12月9日參加『2024兩岸企業家峰會年會』期間在廈門過逝」。

文內指，朱曦熱心兩岸經貿合作，對兩岸經貿及產業融合發展作了大量工作與貢獻。峰會台灣方面的劉兆玄理事長、陳瑞隆副理事長、尹啟銘秘書長及大陸方面的郭金龍理事長、張平副理事長、林軍秘書長都十分不捨，並在12月10日峰會結束後同往訪視朱曦夫人樓美明女士及三弟朱昀，表達哀悼之意，並向家屬致上最誠摯關懷之意，也對福建省及廈門市全力配合協助處理朱秘書長身後事宜表達感謝。

兩岸企業家峰會提到，福建省台辦副主任鍾志剛、廈門市台辦主任劉金柱、副主任林奕田也都全力配合提供協助，特此申謝。

此外，針對後續事宜的安排，兩岸企業家峰會透露，現家屬已安排在12月11日下午14時在廈門舉行簡單宗教儀式後，隨即火化。峰會大陸方面及台灣方面副秘書長王憲及魏可銘，福建省及廈門市領導均將代表出席儀式。朱曦家屬將於12月12日下午攜靈返台。

據了解，朱曦擔任陸委會港澳處長期間與大陸國台辦商談中華旅行社改名為駐香港「台北經濟文化辦事處」的對口就是大陸峰會現在的副秘書長王憲，而當時王憲是國台辦港澳局長。同時，朱曦在出任台北經濟文化辦事處長期間，堪稱是台港關係最好的時期。

廈門 福建

延伸閱讀

兩岸企業家峰會落幕 聚焦兩岸產業整合與對接

企業家峰會閉幕 張平：兩岸企業共探應對全球經濟變局能力

33歲網紅抽脂驟逝！愛美不要命「留下10歲兒」

工商協進會秘書長朱曦赴陸離世 海基會：視家屬需要協處

相關新聞

朱曦驟逝 兩岸企業家峰會：今廈門舉行宗教儀式後火化

工商協進會秘書長12月9日在廈門參加峰會年會期間突傳辭世。兩岸企業家峰會12月11日一早發出新聞稿指，朱曦於12月9日參...

陸啟動反壟斷調查 輝達最重挨罰50億美元

大陸市場監管總局對輝達（NVIDIA）進行反壟斷調查，該訊息引發熱議，有分析認為，輝達最重將面臨超過50億美元鉅額罰款。

挑戰「軍委主席負責制」？ 解放軍報：堅持集體領導

中共十八大後，多次強調「軍委主席負責制」。不過，共軍機關報「解放軍報」九日卻在六版發表題為「帶頭堅持集體領導」的文章，強...

美制裁港官員 陸回敬簽證限制

大陸再度祭出對美反制措施。大陸外交部發言人毛寧昨宣布，依據大陸對外關係法、反外國制裁法有關規定，中方決定對在涉港問題上「...

習近平喊話川普：中美貿易戰沒有贏家

大陸國家主席習近平昨天上午在北京會見十大國際經濟組織負責人時表示，大陸願與美國保持對話、拓展合作、管控分歧，他並強調，關...

客座評論：王金平兩岸新論述，民共都不會接受

今年84歲的台灣前立法院院長王金平在「中道和平聯盟智庫」成立會上，拋出了他的兩岸關係新論述「治權互不隸屬，主權同而不分」，用他的話說，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。