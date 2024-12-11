朱曦驟逝 兩岸企業家峰會：今廈門舉行宗教儀式後火化

工商協進會秘書長12月9日在廈門參加峰會年會期間突傳辭世。兩岸企業家峰會12月11日一早發出新聞稿指，朱曦於12月9日參加「2024兩岸企業家峰會年會」期間在廈門過逝，現家屬已安排在12月11日下午14時在廈門舉行簡單宗教儀式後，隨即火化。峰會大陸方面及台灣方面副秘書長王憲及魏可銘均將代表出席儀式。另，朱曦家屬將於12月12日下午攜靈返台。

兩岸企業家峰會11日在新聞稿中表示，「驚聞工商協進會秘書長，也是兩岸企業家峰會台灣方面副秘書長朱曦，於12月9日參加『2024兩岸企業家峰會年會』期間在廈門過逝」。

文內指，朱曦熱心兩岸經貿合作，對兩岸經貿及產業融合發展作了大量工作與貢獻。峰會台灣方面的劉兆玄理事長、陳瑞隆副理事長、尹啟銘秘書長及大陸方面的郭金龍理事長、張平副理事長、林軍秘書長都十分不捨，並在12月10日峰會結束後同往訪視朱曦夫人樓美明女士及三弟朱昀，表達哀悼之意，並向家屬致上最誠摯關懷之意，也對福建省及廈門市全力配合協助處理朱秘書長身後事宜表達感謝。

兩岸企業家峰會提到，福建省台辦副主任鍾志剛、廈門市台辦主任劉金柱、副主任林奕田也都全力配合提供協助，特此申謝。

此外，針對後續事宜的安排，兩岸企業家峰會透露，現家屬已安排在12月11日下午14時在廈門舉行簡單宗教儀式後，隨即火化。峰會大陸方面及台灣方面副秘書長王憲及魏可銘，福建省及廈門市領導均將代表出席儀式。朱曦家屬將於12月12日下午攜靈返台。

據了解，朱曦擔任陸委會港澳處長期間與大陸國台辦商談中華旅行社改名為駐香港「台北經濟文化辦事處」的對口就是大陸峰會現在的副秘書長王憲，而當時王憲是國台辦港澳局長。同時，朱曦在出任台北經濟文化辦事處長期間，堪稱是台港關係最好的時期。