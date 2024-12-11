美制裁港官員 陸回敬簽證限制

大陸再度祭出對美反制措施。大陸外交部發言人毛寧昨宣布，依據大陸對外關係法、反外國制裁法有關規定，中方決定對在涉港問題上「表現惡劣」的美方人員採取簽證限制。她強調，中方維護國家主權、安全、發展利益及反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

針對近日美方指出，將對實施港版國安法的香港官員實施新的簽證限制，毛寧昨天在大陸外交部例行記者會宣布，美國藉涉港問題對中方官員濫施簽證限制，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則。

毛寧強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，敦促美方切實尊重中國主權，尊重香港法治，停止以任何方式干預香港事務。她還說，中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

這是繼本月五日，大陸外交部因美國對台軍售，發布對美國軍工企業及高級管理人員反制措施後，再次宣布的一項對美反制措施。

今年五月底，香港法院宣判「四七人案」，其中十四名不認罪被告均「串謀顛覆國家政權」罪成後，美國務院宣布將對大陸和香港官員簽證申請採取新的限制措施。今年七月，美國務院再發聲明，將對在香港、新疆和西藏參與鎮壓被邊緣化的宗教和族群的大陸及香港官員實施簽證限制。

上月十九日，「四七人案」中的四十五名罪成被告遭判囚四年二月至十年不等，美國務院再次表示，華府正採取措施，對多名負責執行香港國安法的香港官員實施新的簽證限制措施。

而今年五月、七月，大陸外交部也曾兩度以「干涉中國內政」為由，宣布對美國前國會議員蓋拉格和麥高文等人祭出反制措施，包括凍結其在大陸境內資產，禁止本人及家入入境中國大陸等。