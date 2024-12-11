習近平喊話川普：中美貿易戰沒有贏家

大陸國家主席習近平昨天上午在北京會見十大國際經濟組織負責人時表示，大陸願與美國保持對話、拓展合作、管控分歧，他並強調，關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家。

美國總統當選人川普上月底曾發文，揚言一上任就要對加拿大、墨西哥進口商品徵收百分之廿五關稅，對中國大陸進口商品加徵百分之十關稅，各界擔憂「川普二點○」時代將引發新一輪關稅戰和貿易戰。

習近平選擇在中共中央經濟工作會議舉行前夕，透過與全球重要經濟組織負責人會面機會，隔空向川普喊話，希望緩和中美貿易衝突、穩定雙邊關係的意圖明顯。

新華社報導，習近平會見赴陸參加「一加十」對話會的國際經濟組織負責人，對於大陸經濟局勢，他強調大陸有充分信心實現今年經濟成長目標（GDP成長約百分之五），發揮世界經濟成長最大引擎作用，並指大陸將持續擴大對外開放，主動對接國際高標準經貿規則，建設一流經商環境。

針對國際經貿角力，習近平指出，搞小院高牆、脫鉤斷鏈，既損人也不利己，呼籲各國應把經濟上的相互依存視為取長補短、互利共贏的好事，而不應視為風險。

習並呼籲國際經濟組織應積極參與和推動全球經濟治理體系改革，增加「全球南方國家」代表性和話語權，強調全球經濟治理無論如何改革，堅持共商共建共用原則，堅持真正的多邊主義。

針對中美關係，習近平說，大陸願和美國政府保持對話、拓展合作、管控分歧，推動中美關係朝著穩定、健康、可持續的方向發展，希望美方和中方相向而行。他也向美方喊話，關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家；大陸將堅持集中精力辦好自己的事情，堅決維護好自己的主權、安全、發展利益。

時任大陸國務院總理李克強二○一六年起，每年與世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織、國際勞工組織、經濟合作暨發展組織和金融穩定理事會等國際經濟組織負責人舉行「一加六」圓桌對話會，今年納入新開發銀行、聯合國貿易和發展會議、國際清算銀行、亞洲基礎設施投資銀行成為「一加十」。大陸總理李強九日已與十位負責人舉行對話會。