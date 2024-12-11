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挑戰「軍委主席負責制」？ 解放軍報：堅持集體領導

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中共十八大後，多次強調「軍委主席負責制」。不過，共軍機關報「解放軍報」九日卻在六版發表題為「帶頭堅持集體領導」的文章，強調集體領導是中共領導的最高原則之一，是科學決策、民主決策的重要保證。文章還稱，這一重要原則，是中共黨的規矩，必須堅決貫徹，長期堅持。

上月底，大陸國防部主動宣布中央軍委委員苗華涉嚴重違紀，中共中央決定對苗華停職檢查。苗華是繼李尚福之後，近年第二位落馬的中央軍委委員。解放軍報在軍委高層地震後發表此文，引起關注。

習近平出任中共總書記後，二○一四年十月卅日至十一月二日，被稱為「新古田會議」的中共全軍政治工作會議在福建上杭古田鎮召開。時任中央軍委副主席范長龍在會上指出，「要堅持黨對軍隊的絕對領導，堅持以習主席系列重要講話為科學指南，堅定自覺維護和貫徹軍委主席負責制」。

二○一五年一月廿八日，解放軍報頭版發表評論，具體闡述了「軍委主席負責制」的內容：必須堅持全國武裝力量由軍委主席統一領導和指揮；國防和軍隊建設一切重大問題由軍委主席決策和決定；中央軍委全面工作由軍委主席主持和負責。

不過，解放軍報九日這篇署名邵天江的文章稱，鄧小平在中共八大上所作的「關於修改黨的章程的報告」中說：「在我們黨內，從長時期以來，由黨的集體而不由個人決定重大的問題，已經形成一個傳統。」

文章強調，「黨的領導是黨委集體的領導，而不是一個、兩個人的領導。這就是說，在各級黨組織領導班子內部，不管是誰，都要堅持集體領導，重大問題的決策一定要由集體討論決定，個人要服從組織，少數要服從多數，個人絕不能凌駕於領導集體之上」。

文章還引述毛澤東曾提出：「書記和委員之間的關係是少數服從多數，這同班長和戰士之間的關係是不一樣的。」文章稱，這個不一樣之處，就在於「書記和委員不是上下級關係，書記是黨的委員會中平等的一員」。

中共 解放軍 關係

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