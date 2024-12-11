陸啟動反壟斷調查 輝達最重挨罰50億美元

大陸市場監管總局對輝達（NVIDIA）進行反壟斷調查，該訊息引發熱議，有分析認為，輝達最重將面臨超過50億美元鉅額罰款。

中方並未具體說明輝達哪些行為形成壟斷，引起輿論各種推測，包括該舉可能是對美方近期收緊對大陸半導體舉措的反制之一。

如果反壟斷行為成立，輝達將面臨鉅額罰款。陸媒觀察者網估算，按大陸反壟斷法規定，可處銷售額10%罰款，若按輝達2023年大陸區104億美元營收計算，可能面臨的罰款將達1.03億至10.3億美元區間，如果情節重大，會加大二倍至五倍，所以最高可能達到20.6億至50.15億美元。

事實上，大陸也曾在2015年以反壟斷為名處罰美國晶片巨頭高通，當時開出的罰款金額是人民幣60.88億元。該數值為高通2013年在大陸市場銷售額的8%，該額度也創造當時反壟斷的歷史之最。

鑒於此，也有推測即便對輝達罰款，可能也將會在人民幣100億元以內。