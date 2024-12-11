習近平：願與美對話、合作 強調關稅戰、貿易戰...不會有贏家

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席「一加十」對話會的主要國際經濟組織負責人。 （中新社）
中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席「一加十」對話會的主要國際經濟組織負責人。 （中新社）

大陸國家主席習近平昨（10）日在北京會見十大國際經濟組織負責人時表示，大陸願與美國保持對話、拓展合作、管控分歧，並強調，關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家。

美國總統當選人川普上月底曾揚言，一上任就要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國大陸加徵10%關稅，各界擔憂「川普2.0」時代將引發新一輪關稅戰和貿易戰。

習近平選擇在中共中央經濟工作會議舉行前夕，透過與全球重要經濟組織負責人會面機會，隔空向川普喊話，希望緩和中美貿易衝突、穩定雙邊關係的意圖明顯。

習近平會見國際經濟組織負責人談話要點
習近平會見國際經濟組織負責人談話要點

新華社報導，習近平昨天在北京會見赴陸參加「一加十」對話會的國際經濟組織負責人，對於大陸經濟局勢，他強調大陸有充分信心實現今年經濟成長目標（GDP成長5%左右），繼續發揮世界經濟成長最大引擎作用，並指大陸將持續擴大對外開放，主動對接國際高標準經貿規則，建設一流營商環境。

就國際經貿角力，習近平指出，搞小院高牆、脫鉤斷鏈，既損人也不利己，呼籲各國應把經濟上的相互依存視為取長補短、互利共贏的好事，不應視為風險。

他並呼籲國際經濟組織應積極參與和推動全球經濟治理體系改革，增加「全球南方國家」代表性和話語權，強調全球經濟治理無論如何改革，都必須堅持共商共建共用原則，堅持真正的多邊主義。

針對中美關係，習近平稱，大陸願同美國政府保持對話、拓展合作、管控分歧，推動中美關係朝著穩定、健康、可持續的方向發展，希望美方同中方相向而行。

他也向美方喊話，關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家；大陸將始終堅持集中精力辦好自己的事情，堅決維護好自己的主權、安全、發展利益。

資料顯示，時任大陸國務院總理李克強2016年起，每年與世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織、國際勞工組織、經濟合作暨發展組織和金融穩定理事會等國際經濟組織負責人舉行「一加六」圓桌對話會，今年納入新開發銀行、聯合國貿易和發展會議、國際清算銀行、亞洲基礎設施投資銀行成為「一加十」。大陸總理李強已於9日與十位負責人舉行對話會。

習近平 貿易戰 關稅

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