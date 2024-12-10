插手工程徇私…前西藏黨委書記吳英杰遭雙開 通報指「破壞政治生態」

前西藏自治區黨委書記吳英杰今年6月被查。中共中央紀委國家監委網站今天通報，吳英杰因嚴重違紀違法被開除黨籍及公職，並指他插手工程項目，徇私謀利，嚴重影響西藏發展。

現年68歲的吳英杰長期在西藏工作，歷任自治區副主席，區黨委宣傳部部長，自治區黨委副書記，自治區常務副主席，自治區黨委書記等職務。

2016年到2021年，吳英杰任西藏自治區黨委書記，此後擔任第13屆全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員。2023年3月，他任14屆全國政協常委、文化文史和學習委員會主任，直至今年6月被查。

中共中央紀委國家監委網站今天通報，經查，吳英杰貫徹落實中共中央新時代治藏方略不力，大肆插手工程項目，徇私謀利，嚴重影響西藏高質量發展，履行全面從嚴治黨主體責任不力，助長貪腐問題滋長，破壞政治生態。

通報還說，吳英杰違反中央8項規定精神，違規接受宴請；組織意識淡漠，在組織談話函詢時不如實說明問題；廉潔底線失守，收受禮品禮金，利用職權為親屬謀求特殊待遇；家風不正，對家屬失管失教；把公權力當作謀取私利的工具，利用職務便利為他人在工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指出，吳英杰在18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並由中共中央批准，決定給予吳英杰開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分。收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。