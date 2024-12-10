策進會回顧一年工作成果 將繼續推動台港經貿交流

財團法人台港經濟文化合作策進會（策進會）今舉行經合會年度委員會議，除回顧過去一年工作成果，並表示將在過去長期累積的基礎上，明年繼續有序推動台港經貿交流，促進雙方友善往來。

台港經濟文化合作策進會今天發布新聞稿指出，於12月10日召開經濟合作委員會年度委員會議，回顧過去一年台港經貿情勢及經合會工作成果，並擘劃未來一年努力方向。

根據新聞稿，召集人李麗珍表示，台港人員往來頻繁，經貿互動密切。根據交通部觀光署統計，今年前3季香港旅客來台人次高達88.5萬，而台灣人赴港也超過89.6萬人次。另一方面，在2023年，台灣是香港第2大貿易夥伴，香港則是台灣第4大貿易夥伴。

經濟發展及民生福祉，對台港官方、民間而言，向來都是重中之重的議題。今年策進會經合會辦理了「台港綠能產業交流團」、「台港觀光產業交流團」、「2024台港經貿論壇」，不僅促進台港綠能、旅遊產業交流，同時也行銷台灣觀光，協助業者拓展市場。這些成果，不僅具有經濟上的意涵，相信也為台港關係發展堆疊了正向因素。

展望明年，策進會表示，將在過去長期累積的基礎上，繼續有序推動台港經貿交流，促進雙方友善往來。