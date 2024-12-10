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連2天被問對台軍演問題 陸外交部再回：堅定捍衛國家主權

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部發言人毛寧在10日例行記者會上，連續第二天被問及共軍近日是否將展開對台軍演。圖／美聯社
大陸外交部發言人毛寧在10日例行記者會上，連續第二天被問及共軍近日是否將展開對台軍演。圖／美聯社

法新社10日在大陸外交部例行記者會上再度提問共軍對台軍演問題，大陸外交部發言人毛寧今天的回答是，「你的具體問題建議向中方的主管部門了解。」毛寧並稱，「我想告訴你的是，台灣問題是中國的內政，中方將堅定捍衛國家主權和領土完整。」

據大陸《澎湃新聞》報導，法新社記者10日提問，「台當局今天表示中國最近在台灣周邊海域部署的船隻和兵力規模比2022年的軍事演習更大。請問外交部對此有何評論？中方是否計劃本周在台灣周邊地區舉行軍事演習？」對此，毛寧做出前述簡短回應。

根據大陸外交部官網上的記者會文字記錄，法新社記者9日提問，「台灣國防部今天稱在台灣周邊海域發現中國軍艦和海警船，並稱中國人民解放軍已對中國沿海空域實施限制措施。中方對此有何評論？是否會在台灣周邊舉行軍演？」

毛寧當時回答說，「首先我要告訴你的是，台灣沒有什麼『國防部』，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國內政，中方將堅定維護國家主權和領土完整。」

台灣國安人士與國防部自本月3日起已多次示警，共軍將再度展開對台軍演。毛寧今天要法新社記者向大陸主管部門了解，但大陸國防部和解放軍東部戰區迄今仍無任何軍演的相關訊息。

國防部 外交部 毛寧

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