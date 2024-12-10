聽新聞
0:00 / 0:00
批粗暴干涉內政 陸外交部：對涉港問題表現惡劣美國官員限制簽證
大陸外交部發言人毛寧稱，美國借涉港問題對中方官員濫施簽證限制，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則。依據大陸《對外關係法》《反外國制裁法》有關規定，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員採取簽證限制。
12月10日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，「近日針對美方稱將對實施港版《國安法》的香港官員實施新的簽證限制，外交部發言人曾表示將堅決反制。中方能否介紹具體反制措施？」
毛寧表示，我們已對美方有關動向闡明了嚴正立場。美國借涉港問題對中方官員濫施簽證限制，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則。依據《對外關係法》《反外國制裁法》有關規定，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員採取簽證限制。
毛寧強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，「我們敦促美方切實尊重中國主權，尊重香港法治，停止以任何方式干預香港事務。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹『一國兩制』方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言