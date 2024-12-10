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批粗暴干涉內政 陸外交部：對涉港問題表現惡劣美國官員限制簽證

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人毛寧批評美國借涉港問題對中方官員濫施簽證限制，粗暴干涉中國內政。圖／歐新社
大陸外交部發言人毛寧批評美國借涉港問題對中方官員濫施簽證限制，粗暴干涉中國內政。圖／歐新社

大陸外交部發言人毛寧稱，美國借涉港問題對中方官員濫施簽證限制，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則。依據大陸《對外關係法》《反外國制裁法》有關規定，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員採取簽證限制。

12月10日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，「近日針對美方稱將對實施港版《國安法》的香港官員實施新的簽證限制，外交部發言人曾表示將堅決反制。中方能否介紹具體反制措施？」

毛寧表示，我們已對美方有關動向闡明了嚴正立場。美國借涉港問題對中方官員濫施簽證限制，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則。依據《對外關係法》《反外國制裁法》有關規定，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員採取簽證限制。

毛寧強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，「我們敦促美方切實尊重中國主權，尊重香港法治，停止以任何方式干預香港事務。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹『一國兩制』方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。」

毛寧 簽證 美國 香港

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