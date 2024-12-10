以權謀私收受鉅額賄賂 陸原農業農村部長唐仁健被捕

大陸農業農村部原部長唐仁健因涉嫌受賄罪被逮捕。據大陸官方媒體報導，中國最高人民檢察院10日消息，農業農村部原中共黨組書記、部長唐仁健涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對唐仁健作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，唐仁健早年長期在原農業部工作，1998年9月轉任中共中央財經領導小組辦公室農村組助理巡視員，兩年後升任巡視員。他在2006年升任中央財經領導小組辦公室副主任和中央農村工作領導小組辦公室副主任。

2014年，唐仁健前往廣西任職，任自治區黨委常委、區政府副主席；2016年返京任中央農村工作領導小組正部長級副組長，並在隔年再次調任地方，先後任甘肅省委副書記、副省長及省長。

2020年11月，唐仁健回到中央農村工作領導小組，任小組成員兼辦公室主任、農業農村部黨組書記、部長。至今年5月在任上被查。

唐仁健已於11月被「雙開」（開除中共黨籍和公職）。通報指出，他貫徹中共中央「三農」工作決策部署不力，默許身邊工作人員利用其職權謀取私利，在脫貧攻堅中搞盲目決策，違規干預和插手司法活動，非法收受鉅額財物等。

報導稱，經查，唐仁健喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹中共中央「三農」工作決策部署不力；罔顧中共中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，多次接受宴請和旅遊安排；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；利用職權為親屬經營活動提供幫助，默許身邊工作人員利用其職權謀取私利；在脫貧攻堅中搞盲目決策，違規干預和插手司法活動；家風不正、道德敗壞；貪慾膨脹，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。