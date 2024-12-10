大陸低調應對航空保留區 學者分析：虛實手段造成心理壓力

共軍昨天於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。然而相較於過去高調軍演，共軍對於此事至今相當低調，官方更迴避相關提問。學者分析，中共意在以虛實手段造成台灣的心理壓力。

共軍昨天於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。據路透社，中國目前在台灣周遭海域和東海及南海，部署近90艘海軍與海警艦艇，當中約2/3為軍艦。規模較2024聯合利劍A與聯合利劍B兩次軍演更大。

相較於前面兩次軍演，共軍第一時間宣布並且高調釋出各式文宣、影片，這次行動相對低調。截至目前為止，仍未有任何來自共軍的正式官方公告。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問時分析，共軍這次開設7處保留區，本意在演練對於台灣的封鎖、控制。事件本質則是一場「心理遊戲」，不由東部戰區等軍事單位發布，不直接宣布軍演，讓「演不演習拿捏在手裡」，用虛實交錯增加台灣的心理壓力。

他認為，由於開設空域保留區的時間至11日，因此並不能排除共軍會突然宣布軍演，目前共軍已部屬了90艘船艦，同樣為實體軍演留下「可能性」。但也有可能，最終只會執行紙上兵推，並模擬海空封鎖而非實體演習，「若採取這種方式，一方面對國內有所交代，另一方面也可以達到對外宣示的效果但又不會造成其他國家反彈」。

專長為共軍研究的淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑告訴中央社，這次並未像過去使用「聯合利劍」之名，主要是因為聯合利劍A與B都是針對總統賴清德的談話，一次是就職演說，另一次則是國慶演說。這次的背景則是賴總統出訪，而且並未有令中國感到「刺激」的談話，因此也沒有出現「聯合利劍C」這個字眼。

他分析，這次開設空域保留區的舉動，可能代表在沿岸地區從事一些演習，「共軍這次的行動可能是內部的兵力調動演練，而非針對台灣的軍演」

林穎佑同時強調，對於中共的任何軍演，台灣都需要嚴陣以待並關注，「每一次的軍演都代表是戰力及實力的變化」。