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習近平：願推動中美關係穩定發展 盼美方相向而行

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國家主席習近平表示，中方願同美國政府保持對話、拓展合作、管控分歧，推動中美關係朝著穩定、健康、可持續的方向發展。（路透）
大陸國家主席習近平表示，中方願同美國政府保持對話、拓展合作、管控分歧，推動中美關係朝著穩定、健康、可持續的方向發展。（路透）

在中共中央經濟工作會議即將登場前，大陸國家主席習近平10日上午會見世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織等十大國際經濟組織負責人時表示，中方願同美國政府保持對話、拓展合作、管控分歧，推動中美關係朝著穩定、健康、可持續的方向發展，希望美方同中方相向而行。

據央視新聞報導，習近平指出，當前，百年變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，再次處於關鍵十字路口。人類是休戚與共的命運共同體，各國不是乘坐在190多條小船上，而是乘坐在一條命運與共的大船上，應該相互視對方的發展為機遇而非挑戰，相互把對方當作夥伴而非對手，讓「同球共濟」、團結協作、互利共贏成為時代主旋律。

習近平表示。中方願同主要國際經濟組織踐行多邊主義，促進國際合作，支持全球南方國家發展，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，建設一個共同發展的公正世界。

報導稱，習近平在聽取外方代表發言後，就世界經濟、中國經濟、全球經濟治理等對方關心的問題作出回應。習近平說，搞「小院高牆」、「脫鉤斷鏈」既損人也不利己。中方始終認為，中國好，世界才會好；世界好，中國會更好。各國應該把經濟上的相互依存視為取長補短、互利共贏的好事，而不應該視為風險。

習近平強調，中國有充分信心實現今年經濟增長目標，繼續發揮世界經濟增長最大引擎作用。中國的發展是開放包容的，中國將持續擴大對外開放，主動對接國際高標準經貿規則，建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，構建更高水平開放型經濟新體制，為世界各國發展提供更多新機遇，分享更多發展紅利。

關於全球經濟治理，習近平強調，推動世界經濟增長，離不開有效、有為的全球經濟治理。國際經濟組織應該與時俱進，回應時代呼聲和世界人民期待，積極參與和推動全球經濟治理體系改革，構建更加公正合理的全球經濟治理體系，反映世界經濟格局發展變化，增加全球南方國家代表性和話語權。

他指出，各方在這方面已達成了一些共識，關鍵是要把願景變為現實。全球經濟治理無論如何改革，都必須堅持共商共建共享原則，堅持真正的多邊主義，確保各國權利平等、機會平等、規則平等。

習近平還就中美關係闡述北京的一貫原則立場。他指出，中方願同美國政府保持對話、拓展合作、管控分歧，推動中美關係朝著穩定、健康、可持續的方向發展，希望美方同中方相向而行。

他並強調，關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家。中國將始終堅持集中精力辦好自己的事情，堅決維護好自己的主權、安全、發展利益。同時中方推進高水平對外開放的決心不會改變。

習近平

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