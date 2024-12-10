習近平：把維護國安和社會穩定作為邊疆治理底線要求

中共總書記習近平強調，要堅持把中共的全面領導落實到邊疆治理各方面全過程，也要把維護國家安全和社會穩定作為邊疆治理的底線要求。同時，強化科技賦能，提高衛國戍邊整體能力。

據央視新聞報導，中共政治局12月9日下午就中國歷史上的邊疆治理進行第18次集體學習。習近平在主持學習時說，要認真貫徹中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，落實中共中央關於邊疆治理各項決策部署，深入做好邊疆治理各項工作，推動邊疆地區高質量發展。

習近平稱，中共十八大以來，中共中央著眼治國理政戰略全局，提出「治國必治邊」、「興邊富民、穩邊固邊」等一系列重要論斷、重大舉措，堅持和完善區域協調發展戰略、區域重大戰略，加快邊疆地區高質量發展，推動邊疆地區同全國一道打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會、邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，邊疆治理取得歷史性成就、發生歷史性變革。

習近平強調，要堅持把中共的全面領導落實到邊疆治理各方面全過程。要加強戰略規劃和統籌協調，把邊疆治理有機融入各方面事業發展。他要求，有關部門要各負其責、勇於擔當，密切配合、形成合力。邊疆地區各級黨組織要一以貫之同中共中央精神「對標對表」，並落實到各項規劃、法規、政策、項目的具體謀劃和實施中。

習近平表示，要堅持把推進中華民族共同體建設作為邊疆民族地區工作的主線。廣泛踐行社會主義核心價值觀，引導邊疆地區各族群眾不斷增強對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同，構築中華民族共有精神家園。

同時，堅持和完善民族區域自治制度，保障各族群眾合法權益。全面推廣普及國家通用語言文字，全面推行使用國家統編教材。持續深化民族團結進步創建工作，積極構建互嵌式社會結構和社區環境，促進各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起。

習近平還指出，要堅持把維護國家安全和社會穩定作為邊疆治理的底線要求。完善共建共治共享的社會治理制度，不斷夯實基層基礎，提升邊疆地區社會治理效能。加強基礎設施建設，強化科技賦能，提高衛國戍邊整體能力。