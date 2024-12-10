商總許舒博：兩岸不恢復交流 許多商業合作難以為繼

全國商業總會10日上午舉行「2024行政院卓榮泰院長與商業領袖座談會」，會上商業代表共提出63項提案，其中三項涉及與大陸貿易往來與糾紛。全國商業總會理事長許舒博在會前指出，兩岸要盡快恢復交流，才會有後續談判，所以一直呼籲要從旅遊開放開始來建立良善環境。

許舒博指出，如果兩岸不恢復交流，很多商業模式與合作勢必難以繼續下去。未來經貿無論怎麼走，台灣的位置無法用對抗手段，很多要採取「和」的方法辦理。

本次商總提案共聚焦金融財稅、淨零排放與環境永續、人力資源及勞資關係、觀光旅遊、交通運輸、健康醫療、產業發展、電價及其他綜合議題等九大面向，齊聚80個行業，共63項提案。

其中，涉及中國大陸議題有三：一是觀光旅遊開放，建議政府加大觀光振興，並開儘速恢復兩岸雙向觀光旅遊；二是建議政府以反傾銷、扶持本土產業等政策因應大陸低價啤酒傾銷入台，以維護市場公平競爭；三是建議政府對大陸製工業關鍵零組件以低價或洗產地方式傾銷入台提出規範制止與因應策略。

而近期與大陸官方進行商貿交流或被戴上「統戰」帽子，兩岸企業家峰會便被外界視為中共統戰。對此，許舒博稱，不管如何，兩岸必須談，「如果談了會被稱統戰，那要走什麼路，那跟美國談，是否被美國統戰？跟英國談是否被英國統戰？」並認為面對中國大陸始終用統戰兩字是十分沒自信，台灣對於幾十年的民主發展應該更有自信。

許舒博也表示在對岸出席活動沒有壓力，該提的建言都會提，並稱如果強調人民最大，就必須體認到一點：「要思考如何才能讓兩岸人民穩定生活，和平是我們最大公約數，破壞和平就是我們最大敵人。」

會上報告指出，本次座談由許舒博與卓榮泰共同主持，邀請政府16部會，13位部次長與會與商業領袖座談，且有100多位公會理事長出席。