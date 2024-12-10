大陸公布「航行警告」了 將在這個區域執行軍事任務

國安單位本月3日起即一再示警，共軍將展開新一輪對台軍演，但大陸國防部、解放軍東部戰區、中共空軍、中共海軍、中國海警局截至10日中午仍無軍演相關訊息。僅大連海事局發布航行警告，12月10日7時至11日22時，渤海海峽黃海北部部分海域將執行軍事任務，禁止駛入。但該海域距離台灣過遠，對台灣並無實質影響。

我國防部今9日並曾表示，共軍於9日起至11日，在浙江及福建以東一帶空域，開設七處「空域保留區」，但在大陸相關單位的網站也搜索不到此一訊息。另，大陸東南沿海這兩天也尚未傳出有民航班機大量取消或延誤的消息。

解放軍東部戰區近日公布的演訓消息，9日為「近日東部戰區空軍某地導旅千里機動，至大漠戈壁開展全流程全要素實戰化演練錘煉部隊勝戰能力」。10日為「近日第73集團軍某旅嚴密組織手榴彈實投訓練，磨礪官兵血性膽氣進一步錘煉部隊實戰化訓練水平」。這兩項演訓應屬日常演訓，也與傳聞中規模將大於前兩次圍台軍演的「聯合利劍C」無關。

此外，中共9日召開中央政治局會議，當日下午並進行政治局第十八次集體學習，預計10、11日將召開中央經濟工作會議，主要高層官員近日應都齊聚北京參加相關會議。