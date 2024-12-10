快訊

好市多「自助碎洋蔥」重出江湖！網興奮喊1物：希望一起回歸

從南美二館突變國家級 看行政法人政治化的畸形現象

上演逃難記！榮耀號卡沖繩最快今疏運完畢 最慘不是旅客而是「這群人」

港媒評中共政治局會議 擴大內需刺激力度不遜08年

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
專家認為，中國大陸正在進入新一輪政策刺激周期，且本輪經濟刺激力度不會低於2008年。（路透）
專家認為，中國大陸正在進入新一輪政策刺激周期，且本輪經濟刺激力度不會低於2008年。（路透）

針對中共政治局9日會議，香港媒體引述中國大陸經濟學家盤和林說法指稱，大陸正在進入新一輪政策刺激周期，他相信本輪經濟刺激力度「不會低於2008年那次」。

香港星島日報10日引述盤和林分析，中國大陸經濟當前有陷入通縮的風險，他以11月CPI按年增0.2%，按月跌0.6%為例，論證中國物價越來越低，並稱這情況說明經濟活躍度在下降。

盤和林進一步說，大陸官方9月曾推出一輪樓市和股市救市政策，但物價仍然走低，說明防通縮將是中國經濟工作的主要任務。亦即，中國正進入新一輪刺激周期。

他表示，相信本輪經濟刺激力度「不會低於2008年那次」。中國在2008年曾推出人民幣4兆元投資計劃，佔當年GDP比重超過10％。

中國財政科學研究院研究員賈康稱，雖然中國貨幣政策在前些年一直稱為「穩健」，但實際工作中卻強調「保持流動性合理充裕」；現在明確表述為「適度寬鬆」，是更好地對應現實工作給出方向性定位。他強調，這對於提振市場信心，改善企業預期有重要意義。

中共一年一度中央經濟工作會議前夕，中共政治局9日在總書記習近平主持下，開會分析研究2025年經濟工作。這場會議通常被視為年底中共中央經濟工作會議的「吹風會」，為來年經濟工作定調。

會議提出了要實施「適度寬鬆的貨幣政策」，這是中國大陸自2011年以來首次調整貨幣政策，意味著延續14年的「穩健」貨幣政策，將調回2008年至2010年的「適度寬鬆」取向。

延伸閱讀

迎接直航　徐榛蔚到香港宣布五大旅遊好禮

貨幣政策時隔14年重回「適度寬鬆」 陸資產股集體爆發

花蓮香港直航 雙12開通

A-Lin飛香港驚喜現身 戴愛玲被這舉動打動哭成這模樣

相關新聞

陸通縮陰霾還未退散 PPI指數減2.5%

大陸國家統計局昨（9）日公布，11月大陸消費者物價指數（CPI）年漲0.2%，低於外界預期，為五個月最低；11月生產者物...

貨幣政策時隔14年重回「適度寬鬆」 陸資產股集體爆發

中共中央政治局12月9日召開會議指出，明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆...

時隔14年陸貨幣政策重回「適度寬鬆」 激勵陸港股市大漲

9日召開的中共政治局會議提出，明年將實施「適度寬鬆」的貨幣政策，為中國大陸近14年來貨幣政策從「穩健」重新回歸「適度寬鬆...

大陸11月出口年增6.7%、進口降3.9% 均不如市場預期

中國大陸11月以美元計價，出口及進口表現均低於市場預期。其中11月出口成長6.7%，前值增12.7%；進口下降3.9%，...

港媒評中共政治局會議 擴大內需刺激力度不遜08年

針對中共政治局9日會議，香港媒體引述中國大陸經濟學家盤和林說法指稱，大陸正在進入新一輪政策刺激周期，他相信本輪經濟刺激力...

大陸汽車前10月銷量逾1800萬輛 「斷層式」領先美國

汽車專業網站發布最新數據指出，今年前十個月，全球汽車銷量前十大國家榜中，中國大陸以1,803.02萬輛銷量，「斷層式」領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。