聽新聞
0:00 / 0:00
候補中共中央委員關志鷗履 出任自然資源部黨組書記
據大陸自然資源部網站消息，中共中央組織部10日於自然資源部領導幹部會議上宣布中央決定：關志鷗任自然資源部黨組書記；免去王廣華的自然資源部黨組書記職務，另有任用。
此前關志鷗任國家林業和草原局（國家公園管理局）局長、黨組書記，自然資源部黨組成員；王廣華任自然資源部黨組書記、部長。
公開簡歷顯示，關志鷗出生於1969年12月，滿族，遼寧瀋陽人，研究生學歷，中科院在職博士，二十屆中央委員會候補委員。
關志鷗曾在遼寧省工作多年，擔任過瀋陽市副市長，遼寧省農村經濟委員會主任兼省糧食局局長，遼寧省政府秘書長等職。
2016年12月，他遼寧省委常委，並於次年1月兼任省總工會主席。
2018年3月，關志鷗跨省調任，赴山東省擔任山東省委常委，後兼任省委宣傳部部長、省委教育工委書記。
2020年5月，關志鷗進京任職，擔任大陸國家林業和草原局（國家公園管理局）局長、黨組書記、自然資源部黨組成員，直至此次履新。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言