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候補中共中央委員關志鷗履 出任自然資源部黨組書記

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央決定，候補中委關志鷗任自然資源部黨組書記。（圖／取自國新網）
中共中央決定，候補中委關志鷗任自然資源部黨組書記。（圖／取自國新網）

據大陸自然資源部網站消息，中共中央組織部10日於自然資源部領導幹部會議上宣布中央決定：關志鷗任自然資源部黨組書記；免去王廣華的自然資源部黨組書記職務，另有任用。

此前關志鷗任國家林業和草原局（國家公園管理局）局長、黨組書記，自然資源部黨組成員；王廣華任自然資源部黨組書記、部長。

公開簡歷顯示，關志鷗出生於1969年12月，滿族，遼寧瀋陽人，研究生學歷，中科院在職博士，二十屆中央委員會候補委員。

關志鷗曾在遼寧省工作多年，擔任過瀋陽市副市長，遼寧省農村經濟委員會主任兼省糧食局局長，遼寧省政府秘書長等職。

2016年12月，他遼寧省委常委，並於次年1月兼任省總工會主席。

2018年3月，關志鷗跨省調任，赴山東省擔任山東省委常委，後兼任省委宣傳部部長、省委教育工委書記。

2020年5月，關志鷗進京任職，擔任大陸國家林業和草原局（國家公園管理局）局長、黨組書記、自然資源部黨組成員，直至此次履新。

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