TikTok入稟美國上訴法院 要求暫緩「不賣就禁」法令

TikTok與母公司字節跳動入稟美國聯邦上訴法院，要求暫緩「不賣就禁」法律執行，稱將尋求向聯邦最高法院上訴。

美國聯邦巡迴法院上周駁回TikTok的上訴，TikTok將在明年1月19日前被迫在美國下架。

代表字節跳動及TikTok的律師表示，最高法院受理案件並推翻下級法院決定的可能性很高，因此要暫緩執行有關法律，為進一步審理創造時間；又指總統當選人川普曾表明會阻止這項禁令實施，暫緩法律可給予時間給即將上任的政府確定立場。

TikTok請求上訴法院在本月16日前作出決定。美國司法部認為，上訴法院應迅速駁回有關請求。

川普在首個總統任期內曾試圖封殺TikTok未果。在本屆總統大選期間，他改變態度，稱不會容許禁止TikTok。

《華盛頓郵報》引述消息人士稱，川普明年上任後，將試圖阻止美國對TikTok的禁令。此前他在競選期間承諾，一旦當選將拯救TikTok。

報導稱，根據美國兩黨在今年4月通過的法律，TikTok面臨最後通牒，必須在2025年1月前出售在美業務給不在中國的買家，否則將禁止在美國使用。這個日期貼近川普將展開的第二任期。

川普前顧問康威（Kellyanne Conway）表示，川普很欣賞TikTok的影響力，並在競選期間巧妙利用TikTok、播客（Podcast）等新媒體取得勝利。