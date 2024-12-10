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珠海撞人懲處擴大 正副市長下台後正副區長也丟官

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
廣東省珠海市香洲區11月11日發生重大無差別車撞人襲擊案，一名男子駕駛越野車闖入珠海市體育中心衝撞碾壓人群，導致35人死亡、43人重傷，震驚海內外。（圖／取自微博）
廣東省珠海市香洲區11月11日發生重大無差別車撞人襲擊案，一名男子駕駛越野車闖入珠海市體育中心衝撞碾壓人群，導致35人死亡、43人重傷，震驚海內外。（圖／取自微博）

繼珠海市長黃志豪、副市長兼公安局局長謝仁思因上月的「車撞人襲擊案」下台後，案發所在的珠海市香洲區高層也疑似被問責。香洲區政府區長劉齊英、副區長付輝前日雙雙辭職下台。消息稱，珠海市政法委書記吳軾、香洲區委書記李偉輝也已被去職。

微信公眾號「香洲人大」消息稱，12月8日，珠海市香洲區第十屆人大常委會召開會議，決定接受劉齊英辭去區長職務的請求，接受付輝辭去副區長職務的請求，並任命中山市翠亨新區黨工委書記張會洋為香洲區副區長，並代理區長職務。

珠海上月發生越野車撞死35人慘案。有消息指，湛江市政法委書記陳元取代吳軾，接任珠海市政法委書記職務；河源市龍川縣縣委書記劉力取代李偉輝任香洲區書記。

12月8日，珠海市人大常委會舉行會議，接受黃志豪辭去珠海市長職務，免去謝仁思副市長、公安局局長職務；任命雲浮市常務副市長吳澤桐為珠海代理市長；任命東莞市副市長兼市公安局局長喬雷為珠海市副市長、公安局局長。

廣東省珠海市香洲區11月11日發生重大無差別車撞人襲擊案，一名男子駕駛越野車闖入珠海市體育中心衝撞碾壓人群，導致35人死亡、43人重傷，震驚海內外。中共國家主席習近平曾親自下指示，要求嚴查。

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