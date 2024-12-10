中駐英大使館新家 地方官員憂安全風險予以否決

中國政府在倫敦興建全歐最大中國大使館的計畫，今天遭地方官員以「恐對附近居民構成安全風險」為由而否決，這讓希望改善對中關係的英國政府帶來是否拒絕申請的壓力。

路透社報導，中國政府6年前買下倫敦塔（Tower ofLondon）附近的英國皇家鑄幣廠區舊址（Royal MintCourt），但迄今為止都無法取得在該址興建新使館的許可。

中國希望建造一座占地70萬平方英尺的大使館，一旦實現，這將會是中國在歐洲最大的使館，幾乎是駐華盛頓使館規模的2倍。

英國政府10月表示將針對是否核准此項有爭議的申請作出最終決定，且明年初的規劃調查將會把當地居民和議會意見納入考量。

中國新使館預定地「塔村」（Tower Hamlets）行政區的地方政治人物，今天一致表決反對這項計畫，不過英國中央政府對此擁有最終決定權。

參與談判的人士告訴路透社，中國官員多次對英國政府未能在官方層級會議上協助取得許可表示失望，這使得改善雙方關係的努力更加複雜。

這項興建計畫明年將進行為期8天的審查，最遲在5月作出決定。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）上個月表示，在中國國家主席習近平向他提起此事後，他已要求內閣成員審查中國提交的計畫。

英國工黨政府自7月上任以來，已將改善與中國的雙邊關係作為其主要外交政策目標之一。之前保守黨執政期間，英中關係跌至數十年來的最低點。

英國在施凱爾執政下對中國採取較友善態度，期盼雙邊關係的改善能帶來若干經濟利益。