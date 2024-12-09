李強會國際經濟組織領袖 稱中國將下大功夫解決問題

中國國務院總理李強今天在北京釣魚台國賓館與國際經濟組織領袖舉行「1+10」對話會。李強表示，中國將加大逆週期調節力度，加強實施宏觀政策，下更大功夫解決突出問題。

據新華社報導，「1+10」對話會，針對「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」主題進入交流。

李強在會中說，當前世界經濟成長乏力，經濟全球化和多邊主義受到阻礙和挑戰，導致不確定性進一步上升。

他引述中共總書記習近平的話稱，要促進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

李強又說，中國是經濟全球化、多邊主義的堅定維護者。中國將加大逆週期調節力度，加強實施宏觀政策，千方百計擴大內需、提振消費，下更大功夫解決突出問題，推動經濟持續回升向好。

他又說，中國將進一步全面深化改革，加快建設全國統一大市場，推動科技創新與產業創新，不斷增強經濟內生動力。同時，將推進高水準對外開放，頒布更多自主開放和單邊開放政策。

李強指出，中方願與各方一起維護國際關係基本準則和多邊貿易體制。

據中國方面報導，出席「1+10」對話會的10名人士為金磚國家新開發銀行行長羅賽芙（Dilma Rousseff）、世界銀行總裁彭安杰（Ajay Banga）、國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）、世界貿易組織秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）、聯合國貿易和發展會議秘書長葛林斯潘（Rebeca Grynspan）、國際勞工組織秘書長洪博（Gilbert Houngbo）、經濟合作暨發展組織秘書長柯曼（Mathias Cormann）、國際清算銀行總經理卡斯騰斯（Agustin Carstens）、國際金融穩定委員會主席諾特（Klaas Knot）和亞洲基礎設施投資銀行行長金立群。

報導稱，國際經濟組織領袖指出，各方願與中方加強合作，共同維護多邊主義和全球化進程，堅持自由貿易。

美國總統當選人川普（Donald Trump）即將重返白宮，並且曾說將提高對中國進口商品的關稅。中國官方試圖尋求加強對外經貿合作。