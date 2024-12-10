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兩岸企業家峰會／前行政院長劉兆玄：擴大兩鏈融合發展

經濟日報／ 特派記者謝守真／廈門9日電
「兩岸企業家峰會」峰會台灣方面理事長、前行政院長劉兆玄提出擴大兩鏈融合發展提升雙方合作層次、參與區域經濟發展攜手進軍海外等六大建議。 中國新聞社
「兩岸企業家峰會」峰會台灣方面理事長、前行政院長劉兆玄提出擴大兩鏈融合發展提升雙方合作層次、參與區域經濟發展攜手進軍海外等六大建議。 中國新聞社

「兩岸企業家峰會」年會9日在福建廈門舉行，在中美競爭持續擴大的背景下，峰會台灣方面理事長、前行政院長劉兆玄提出擴大兩鏈融合發展提升雙方合作層次、參與區域經濟發展攜手進軍海外等六大建議。

兩岸企業家峰會將一連舉行兩天，包括聯發科董事長蔡明介、台灣電電公會理事長李詩欽、冠捷集團總裁宣建生、中國信託慈善基金會副董事長陳國世 、台灣商總理事長許舒博、台灣機械公會理事長莊大立等超過150人出席。

劉兆玄談話重點
劉兆玄談話重點

大陸全國政協主席王滬寧就峰會致賀信指出，呼籲兩岸企業家峰會要發揮橋梁紐帶作用，增進兩岸交流，推動兩岸經濟合作高質量發展，壯大中華民族經濟。

今年年會主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。劉兆玄提出六點意見，包括：擴大兩鏈融合發展提升雙方合作層次；助台商參與信創（信息技術應用創新）強化自主產業體系；推動數字經濟融合開展綠色經濟合作；順應台商策略轉變採有力支持措施；參與區域經濟發展攜手進軍海外市場；支持福建探索新路推動古雷寧德項目。

劉兆玄表示，峰會已選定新能源汽車、智能裝備製造、工業互聯網和節能環保等重點領域，優先推動兩岸產業鏈供應鏈合作。過去兩岸產業鏈的合作層次偏低，台企與大陸產業生態圈融合程度不足。目前大陸致力發展自主強韌的產業供應鏈，應該是推動雙方產業鏈深度融合的一個新契機。

劉兆玄指出，台灣的資訊產業已建立全球競爭優勢，近年來也積蓄提供軟硬體整合加值服務的能量，包括雲端及AI應用等方面。

劉兆玄 福建 經濟發展

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