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李強示警「去全球化」風險

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸國務院總理李強昨（9）日在北京與新開發銀行、世界銀行等十大國際經濟組織負責人舉行「一加十」對話會。他指出，大陸是經濟全球化、多邊主義的堅定維護者，當前世界經濟增長乏力，經濟全球化和多邊主義受到阻礙和挑戰，導致不確定性進一步上升，中方願同各方一道維護國際關係基本準則和多邊貿易體制。

法廣報導，在川普重返白宮、且承諾提高對大陸進口商品的關稅之際，大陸正在積極尋求加強對外貿易。李強在對話會中示警了「去全球化」的風險，指其在當前全球經濟增長放緩的背景下，導致了不確定性增加，擾亂了全球經濟運行。他還補充說，「一些國家正在大幅提高關稅、設立保護性壁壘、增加貿易限制。」

新華社報導，李強昨日與新開發銀行、世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織、聯合國貿易和發展會議、國際勞工組織、經濟合作暨發展組織、國際結算銀行、金融穩定委員會、亞洲基礎設施投資銀行等十大國際經濟組織負責人舉行「一加十」對話會，主題為「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」。

世界銀行 李強

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