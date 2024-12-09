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工商協進會秘書長朱曦赴陸離世 海基會：視家屬需要協處

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
工商協進會秘書長朱曦今日突然在大陸辭世，海基會9日晚間表示，已與家屬取得聯繫，後續將視家屬需要，全力協助處理相關善後事宜。圖/本報資料照片
工商協進會秘書長朱曦今日突然在大陸辭世，海基會9日晚間表示，已與家屬取得聯繫，後續將視家屬需要，全力協助處理相關善後事宜。圖/本報資料照片

工商協進會秘書長朱曦今日在廈門參加兩岸企業家峰會時突傳辭世，工商協進會下午證實此事，表示已派員陪同朱曦的夫人前往大陸。海基會晚間表示，已與家屬取得聯繫，後續將視家屬需要，全力協助處理相關善後事宜。

兩岸企業家峰會今日在廈門舉行，朱曦以兩岸企業家峰會台方副秘書長、工商協進會秘書長身份出席活動。由於事發地點在大陸，目前訊息有些混亂，工商協進會已經派員陪同朱曦的夫人一起前往大陸，屆時訊息會更明確。

海基會9日晚間透過書面表示，海基會今日接獲工商協進會朱曦秘書長不幸往生訊息，即與家屬取得聯繫，後續將視家屬需要，全力協助處理相關善後事宜。

朱曦為文官體系出身，曾擔任經濟部國貿局雙邊貿易第一組組長、陸委會企劃處長、陸委會港澳處處長、駐香港「台北經濟文化辦事處」處長、駐WTO代表團常任副代表，駐菲律賓代表處副代表等。退休後擔任工商協進會秘書長，公職生涯都專注在經貿領域上。

廈門 海基會 陸委會

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