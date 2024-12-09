人物／朱曦曾主導多項兩岸政策規畫 任內為台港關係最好時期

在聽聞工商協進會秘書長朱曦在廈門離世的消息後，陸委會同仁們都非常惋惜和遺憾。朱曦曾任陸委會企劃處長、港澳處長，在港澳處長任內推動台灣駐港機構「中華旅行社」更名為「台北經濟文化辦事處」有功，並於2011年再任台北經濟文化辦事處長。

朱曦曾任陸委會企劃處長、港澳處長、香港事務局長（台北經濟文化辦事處長）。離開陸委會後，外派至WTO常任副代表，後來是駐菲律賓代表。從菲律賓回台退休後再擔任工商協進會秘書長，活動能力很強，在台商圈人緣很好。

據官方消息人士表示，朱曦工作能力非常強，在企劃處長任內，適值馬英九當選總統，賴幸媛擔任陸委會主委，兩岸出現大交流、大合作的階段，朱曦主導並執行多項兩岸政策規畫，包括與兩岸交流的民間團體代表溝通，赴中南部與工商界座談等等。

在陸委會企劃處長任內，朱曦針對兩岸共同打擊犯罪、大陸配偶權益保障、大陸學歷採認與陸生來台政策等，涉及的專業法規與兩岸交流所衍生的問題等，都做過深入的專案研究。

後來在港澳處長任內，促成香港「台北經濟文化辦事處」成立和澳門「台北經濟文化辦事處」成立，並陪同時任主委的賴幸媛前去香港、澳門揭牌。

消息稱，朱曦任台北經濟文化辦事處長時，是台港關係最好的時期。他在2013年接受亞洲周刊訪問時說：「2012年台港官方交流頻密，台灣方面來的部長級官員有四位，次長級有八位。另外包括署長、局長及立法委員等高階人士，全部加起來，超過五十人次，這是台港交流中前所未有的，即使與訪問其他的國家相比，台灣的高階層官員來香港訪問的頻密程度，相信絕對是名列前茅。」

朱曦更是陸委會接待外賓的不二人選。消息人士稱，朱曦為人謙和，英文非常好，經常接待陸委會的國外客人，在陸委會任期中，對外的政策溝通說明，對內行政處理，都十分受到陸委會長官和同仁們的稱讚。

廈門消息人士則表示，朱曦應是昨天晚上就已辭世。今早大會集合要出發時沒有出現。中午當飯店服務員去打掃房間時，發現朱已無生命跡象。