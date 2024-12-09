中共黨外人士座談會 習近平：2024年經濟目標將完成

中國官媒新華社今天報導，6日中共中央在中南海召開黨外人士座談會，針對今年經濟形勢與明年經濟工作聽取建議。中共總書記習近平表示，今年經濟社會發展主要目標任務將順利完成，並稱當前發展面臨許多不確定性和挑戰。

新華社報導，中共中央6日在中南海召開黨外人士座談會，由習近平主持座談會並發表講話。中共中央政治局常委李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥出席座談會，並由李強通報今年經濟工作有關情況，介紹關於明年經濟工作的有關考慮。

根據報導，這場座談會上，民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表包信和先後發言。報導形容，他們「完全贊同中共中央對當前經濟形勢的分析判斷和明年經濟工作的謀劃考慮」。

習近平聽完發言後指出，做好明年經濟工作，首先必須堅定必勝信心，中國經濟「基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大」，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

習近平指出，要保持戰略定力，主動塑造有利的外部環境，堅定不移辦好自身的事，把各方面積極因素轉化為發展實績。

習近平又說，當前中國發展面臨許多不確定性和挑戰，必須高度重視，加以解決。「困難挑戰年年有，但我們從來都是在風雨洗禮中發展、在歷經考驗中壯大的」。要做好充分的工作準備，通過不懈努力實現明年經濟社會發展目標，開創事業發展新局面。

報導指出，習近平對各民主黨派、全國工商聯和無黨派人士提出3點希望。一是提高政治站位，協助中共和政府做好經濟工作；二是發揮人才優勢，為中共中央決策獻計；三是加強自身建設，進一步增強參政議政能力。