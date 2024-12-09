中共中央政治局召開會議 研究2025年經濟工作

中共中央政治局今天召開會議，根據中國官媒新華社發布的通稿，這場會議分析研究2025年經濟工作，並指出明年經濟工作要堅持穩中求進、以進促穩，同時強調宏觀政策要積極有為，穩住房市股市。

中共中央政治局今天召開會議，談及2025年的經濟工作。這一場政治局會議是中共循例部署明年經濟工作的中央經濟工作會議召開前舉行。此前，中共中央及官媒未循例發布11月的政治局會議的消息。

中共中央政治局會議按例為每個月月底舉行，12月的政治局會議會稍微提前在月初至月中召開。在中國疫後經濟復甦不如預期，以及今年下半年以來不斷推出經濟寬鬆政策的背景下，今年11月的政治局會議沒有發布任何訊息已引來外界關注。

根據新華社，中共中央政治局在今天的會議當中，除了研究2025年經濟工作以外，同時聽取中央紀委國家監委工作彙報，研究部署2025年黨風廉政建設和反腐敗工作。中共中央總書記習近平主持會議。

會議指出今年是實現十四五規劃目標任務的關鍵一年，同時預告「全年經濟社會發展主要目標任務將順利完成」。

會議強調，做好明年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期。

會議指出，明年要堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。

會議也提到，要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。

會議又稱，要以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系。要擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資。要有效防範化解重點領域風險。要加大保障和改善民生力度，增強人民群眾獲得感幸福感安全感。

會議強調，要加強黨對經濟工作的領導，要做好民生保障和安全穩定各項工作，確保社會大局穩定。

這則通稿後半部講述中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關將持續強化政治監督，深入推進政風肅紀反腐，保持懲治腐敗高壓態勢，堅定不移把反腐敗鬥爭向縱深推。

報導還提到，此前習近平主持召開中央政治局常委會會議，聽取中央紀委國家監委2024年工作情況和20屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議準備情況彙報。

報導指出，會議同意明年1月6至8日召開20屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議。同時，會議還研究了其他事項。

外媒此前報導，一直是觀察中共經濟政策最重要的「窗口」的中共中央經濟工作會議將在11至12日召開。