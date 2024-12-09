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挑戰軍委主席負責制？解放軍報：「帶頭堅持集體領導」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
《解放軍報》發文強調要「帶頭堅持集體領導」引發關注，圖為中共中央軍委主席習近平本月4日視察信息支援部隊。（新華社）
《解放軍報》發文強調要「帶頭堅持集體領導」引發關注，圖為中共中央軍委主席習近平本月4日視察信息支援部隊。（新華社）

中共十八大後，多次強調「軍委主席負責制」。不過《解放軍報》9日卻在六版發表題為「帶頭堅持集體領導」的文章，強調集體領導是中共領導的最高原則之一，是科學決策、民主決策的重要保證。文章稱，「這一重要原則，是我們黨的規矩，必須堅決貫徹，長期堅持。」

習近平出任中共中央總書記後，2014年10月30日至11月2日，被稱為「新古田會議」的中共全軍政治工作會議在福建上杭古田鎮召開。時任中央軍委副主席范長龍在會議上指出，「要堅持黨對軍隊的絕對領導，堅持以習主席系列重要講話為科學指南，堅定自覺維護和貫徹軍委主席負責制。」

同年11月4日，中共中央軍委副主席許其亮在《人民日報》發文強調，「要圍繞貫徹軍委主席負責制，完善和落實相關制度機制，確保全軍一切行動聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮。」

2015年1月28日，《解放軍報》頭版發表評論文章，具體闡述了「軍委主席負責制」的內容：必須堅持全國武裝力量由軍委主席統一領導和指揮、國防和軍隊建設一切重大問題由軍委主席決策和決定、中央軍委全面工作由軍委主席主持和負責。

不過《解放軍報》9日這篇署名邵天江的文章稱，鄧小平在中共八大上所作的《關於修改黨的章程的報告》中說：「在我們黨內，從長時期以來，由黨的集體而不由個人決定重大的問題，已經形成一個傳統。」

文章強調，「黨的領導是黨委集體的領導，而不是一個、兩個人的領導。這就是說，在各級黨組織領導班子內部，不管是誰，都要堅持集體領導，重大問題的決策一定要由集體討論決定，個人要服從組織，少數要服從多數，個人絕不能凌駕於領導集體之上。」

文章並引述毛澤東曾經提出：「書記和委員之間的關係是少數服從多數，這同班長和戰士之間的關係是不一樣的。」文章稱，這個不一樣之處，就在於「書記和委員不是上下級關係，書記是黨的委員會中平等的一員」。

《解放軍報》指出，「在中國人民解放軍裡面，長期以來就實行著黨委的集體領導制，或者說得完全些，黨委集體領導下的首長分工負責制。」

文章表示，隨著國防和軍隊現代化建設的加速推進，軍事系統運行日益複雜，軍隊使命任務不斷拓展，各級黨組織決策的範圍越來越廣、難度越來越大、標準越來越高。這種形勢下，更加需要黨委班子成員提高政治站位，帶頭堅持集體領導，注重發揚民主，以更好保證決策的科學性、全面性、準確性。

中共 科學 解放軍

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