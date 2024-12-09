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共軍將對台發動軍演？ 大陸外交部回應

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（大陸外交部網站）
大陸外交部發言人毛寧。（大陸外交部網站）

大陸外交部發言人毛寧12月9日在北京舉行例行記者會。會上有記者提問：「台灣國防部今天表示，在台灣附近海域發現了大陸軍艦和海警船，並表示中共人民解放軍已經限制了大陸沿海的部分空域。中方對此有何評論？中國是否正在台島附近進行軍事演習？」

據環球網報導，毛寧對此回應表示，「我要告訴你的是，台灣沒有什麼『國防部』，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，中方將堅定維護國家主權和領土完整。」

毛寧並未清楚回答中共是否在賴清德總統出訪回國後進行軍演。

截至今天下午四時，大陸海事局、國防部、共軍東部戰區、南部戰區、北部戰區、空軍、海軍、陸軍、火箭軍等各大軍區、軍種，亦未發布任何對台軍演的消息。

國防部 毛寧 陸軍

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