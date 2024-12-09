宋濤會劉兆玄 肯定兩岸企業家峰會意義

2024兩岸企業家峰會年會今日登場，中國大陸國台辦主任宋濤中午會見峰會台灣方面理事長劉兆玄與兩岸企業家，宋濤對兩岸企業家峰會的作用表示肯定，並表示今後要繼續從事這方面的工作，深化兩岸交流。

宋濤今日中午會見劉兆玄與兩岸企業家。台灣方面與會人士包括兩岸企業家峰會副理事長陳瑞隆、前經濟部長、峰會秘書長尹啟銘、台灣電機電子工業同業公會理事長李詩欽、國光生物科技股份有限公司董事長詹啟賢、前經濟部長、峰會能源及環保節能產業合作推動小組召集人杜紫軍、台灣玉山科技協會榮譽理事長李紀珠、台升國際集團董事長郭山輝、國票金融控股公司董事長魏啟林等人。

宋濤表示，中共中央總書記習近平和中共中央對兩岸企業家峰會高度重視，中國全國政協主席王滬寧也致賀信，賀信充分肯定兩岸企業家峰會的重要作用，「也宣誓了在一個中國原則和九二共識的基礎上，繼續推動兩岸交流合作，深化兩岸的融合發展，不斷的造福台灣同胞。」

宋濤指出，這些年兩岸的交流合作充分顯示包括兩岸企業家峰會和兩岸各個團體所發揮的作用。今後要繼續做這方面的工作，促進兩岸更有交流。宋濤說，「兩岸是一家人，都是中國人，一家人就應該常來常往、走親走近，這也是兩岸同胞共同的意願。走親走近是歷史的大勢，也是潮流，團圓合作融合一定會戰勝分裂。」

劉兆玄則表示，這一次本來是年會應該是由台方主辦，但是因為種種因素，最後選擇在廈門，特別感謝福建省與廈門市做了許多協助，非常不容易。劉兆玄還針對這些年台辦單位對年會與台企提供的協助，對宋濤表示感謝。

兩岸企業家峰會自2013年7月成立，為目前兩岸最高層級經貿交流平台，今年邁入第11個年度，過去每年在兩岸輪流舉行年會，近年改為在峰會永久會址南京及廈門兩地輪流舉辦。