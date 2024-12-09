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宋濤廈門見劉兆玄：兩岸是一家人 團圓合作必戰勝分裂

聯合報／ 記者謝守真／廈門即時報導
大陸國台辦主任宋濤在會見劉兆玄一行時表示，「兩岸都是一家人」，走親走近是歷史的大勢也是潮流，團圓合作融合必會戰勝分裂。記者謝守真／攝影
大陸國台辦主任宋濤在會見劉兆玄一行時表示，「兩岸都是一家人」，走親走近是歷史的大勢也是潮流，團圓合作融合必會戰勝分裂。記者謝守真／攝影

2024「兩岸企業家峰會」年會9日登場，大陸國台辦主任宋濤於當日午間會見峰會台灣方面理事長、前行政院長劉兆玄一行。宋濤在會見上敦促台灣企業家秉持民族大義，繼續為兩岸經濟交流合作、融合發展多作貢獻。他強調，「兩岸都是一家人」，走親走近是歷史的大勢也是潮流，團圓合作融合必會戰勝分裂。

宋濤9日於12時10分許會見劉兆玄及兩岸企業峰會一行，包括前經濟部長杜紫軍、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、國光生物科技股份有限公司董事長詹啟賢、國票金融控股公司董事長魏啟林、台灣玉山科技協會榮譽理事長李紀珠、台升國際集團董事長郭山輝等人。

宋濤表示，中共總書記習近平和中共中央高度重視此次年會，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧主席專門發來賀信。賀信充分肯定高峰會的重要作用，宣示大陸在堅持「一個中國」原則和「九二共識」基礎上，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、造福台灣同胞的政策主張，體現對廣大台胞台企的關懷關懷。

宋濤說，我們要在新的起點上，推動兩岸關係蓬勃發展，更上一層樓。要交流、要合作、要和平、要發展，是兩岸同胞共同心願。這些年來，兩岸企業家的交流合作，增進了兩岸同胞的相互了解，也深化了融合的發展，擴大了共同的利益。這些交流合作也顯示包括兩岸企業家高峰會和兩岸各團體所扮演的角色。「我們今後要繼續做這方面的工作，促進兩岸更有交流與和平統一。」

宋濤並指，「兩岸都是一家人，都是中國人，一家人就應該常來常往、走親走近」，這也是兩岸同胞共同的意願。他認為，走親走近是歷史的大勢也是潮流，團圓合作融合一定會戰勝分裂，盼台灣企業家秉持民族大義，繼續為兩岸經濟交流合作、融合發展多作貢獻。

劉兆玄則提到，本次峰會年會本來應該是由台方主辦，但因為種種因素，所以最終選擇在廈門舉行。因此，他在與宋濤的會見上特別感謝福建省與廈門市對此次年會所提供的協助，「非常不容易」。

兩岸企業家峰會自2013年7月25日成立後，在前總統馬英九執政時期每年輪流在台灣和大陸舉辦年度峰會。去年峰會由陸方主辦，並在峰會南京永久會址舉行。但鑑於當前兩岸關係，今年峰會仍選擇在與金門隔海相望的廈門舉行。

2024「兩岸企業家峰會」年會9日登場，大陸國台辦主任宋濤（右）於當日午間會見峰會台灣方面理事長、前行政院長劉兆玄（左）一行。記者謝守真／攝影
2024「兩岸企業家峰會」年會9日登場，大陸國台辦主任宋濤（右）於當日午間會見峰會台灣方面理事長、前行政院長劉兆玄（左）一行。記者謝守真／攝影

劉兆玄 宋濤

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