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王金平拋兩岸新論述 陸委會：須正視中華民國存在

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對立法院前院長王金平昨拋出兩岸新論述，主張兩岸主權「同而不分」，陸委會9日強調，任何相關討論，都必須確保台灣的自由民主體制，正視中華民國的存在。（圖／本報資料照片）
針對立法院前院長王金平昨拋出兩岸新論述，主張兩岸主權「同而不分」，陸委會9日強調，任何相關討論，都必須確保台灣的自由民主體制，正視中華民國的存在。（圖／本報資料照片）

立法院前院長王金平8日拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，並認為「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立、打開僵局、創造和平契機的最務實作法。對此，陸委會9日表示，任何相關討論，都必須確保台灣的自由民主體制，正視中華民國的存在。

王金平成立的「中道和平聯盟智庫」，8日舉行「和平宣言倡議大會盟」，王金平在會中提出兩岸和平倡議宣言，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」：尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。

陸委會9日透過書面表示，陸委會注意到王前院長相關談話。陸委會強調，任何相關討論，都必須確保台灣的自由民主體制，正視中華民國的存在。會持續了解王前院長作此談話的用意。

王金平 陸委會

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