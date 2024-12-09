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王金平喊兩岸主權「同而不分」 朱立倫：讓兩岸可交流對話
立法院前院長王金平籌設的中道和平聯盟智庫，8日發表「兩岸和平倡議共同宣言」。王金平提出兩岸論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，尊重兩岸分治的事實。對此，國民黨主席朱立倫今天回應，王院長這次所提出的，都是希望兩岸可以和平，在現有基礎上讓兩岸可進行交流對話。
朱立倫今天上午11點參加中國國民黨建黨130週年黨慶新竹縣黨部慶祝活動，受到黨員熱烈歡迎，針對王金平的兩岸新論述，朱立倫接受媒體回應，國民黨所有的兩岸交流，都是根據中華民國憲法兩岸人民關係條例，以及最重要的黨章規範來進行，歡迎所有對兩岸和平有貢獻且願意付出的朋友，尤其是王院長這次所提出的，都是希望兩岸可以和平，在現有基礎上讓兩岸可進行交流對話，這都是表示大家的支持和肯定。
媒體詢問如何看王金平昨天的動作，被外界認為可能是要參選明年的黨主席？朱立倫回應，國民黨現階段非常團結，大家一致的對外，民進黨對我們是不斷攻擊和追殺，但是我們最重要的是團結一致，不受到謠言和見縫插針影響，現在不但黨內團結，立委和縣市長團隊也都團結努力。
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