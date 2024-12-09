中央經濟工作會議前夕 中國官媒稱5%成長目標可達成

中共中央經濟工作會議可能於近期召開，中國官媒率先發布評論強調，隨著系列刺激政策效果顯現，經濟保持回升態勢，雖然「來之不易」，但有充足信心達成今年經濟成長率5%左右的目標。

作為中國年底最重要的經濟政策指標，中共中央經濟工作會議傳出可能於未來數日舉行。會議舉行前夕，黨媒人民日報發表評論指出，中國經濟今年的表現雖然面對需求不足、預期偏弱，結構調整帶來陣痛，然而在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下」，頂住壓力、攻堅克難，「成果充分說明，中國經濟的基本面及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變」。

這篇評論指出，今年前3季中國國內生產毛額分別成長5.3%、4.7%、4.6%，前3季成長4.8%。9月以來，隨著系列增量政策持續顯效，經濟保持回升向好態勢，「我們有充足信心實現今年經濟增長目標」。

文中提及，市場是最稀缺的資源，14億多中國人民整體邁入現代化，代表形成一個超過現有已開發規模總和的巨大市場，在新發展格局下，中國市場潛力將充分激發，為世界各國創造更多需求，「無論國際風雲如何變幻，廣闊的國內市場都是我們應對各種風險挑戰的有力保障」。

另一方面，文中也稱中國的潛力仍有很大成長空間。中國人均GDP仍然較低，人均基礎設施資本存量只有已開發國家的20%至30%，均有成長空間；2023年常住人口城鎮化率為66.2%，未來城鎮化率每提高1個百分點，可拉動兆級投資需求；中國財政赤字率、政府負債率較低，政策工具箱儲備依然充足。

文章最後強調，今年中國不但有望完成「5%左右」的成長目標，對全球經濟成長的貢獻率有望繼續保持在30%左右，「這樣的穩定表現，充分說明中國經濟穩中向好、長期向好的發展態勢不會改變」。