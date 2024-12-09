香港民船泊台中港參與中國軍演 交長：商港法該修就修

懸掛香港旗幟的一艘貨船，本月2日停靠台中港，據彭博駐台記者何貴森指出，該船曾參與中國解放軍特種部隊演習；交通部長陳世凱今表示，該船已離開，也會與國安單位洽詢，若商港法需要修正就修正。

何貴森在社群平台X上指出，不知道台灣對曾參與中共軍演的外籍民用船隻是否有任何規定，他引用中國情報專家Rod Lee於2022年的文章和照片中，可看到解放軍特種部隊將6艘突擊艇藏在SCSC FORTUNE的船艙內，貨船潛入目的地後，可將突擊艇垂吊到海面上投入作戰。

陳世凱今赴立法院交通委員會備詢，會前接受聯訪時表示，該艘船是依法停泊，目前已離開，後續會與國安單位洽詢，如果商港法有需要修正就修正。

台中港務分公司昨說明，該船屬正常進出港作業，本月3日晚上9點20分停靠台中港14號碼頭卸貨（機件），同年月6日移至106號碼頭卸貨，裝卸公司皆為德隆公司，船務代理為大中船務，後於本月7日下午3點29分離港，刻正於錨地下錨，俟風浪變小後駛離。

台中港務分公司強調，該船停台中港期間尚無任何異常情況。