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「祝敘利亞人民幸福！」阿塞德去年曾赴杭州靈隱寺 陸網友：真靈驗

聯合報／ 大陸中心／即時報導
敘利亞總統阿塞德2023年9月21日抵達杭州，出席杭州亞運會開幕式並對中國進行國事訪問。（新華社）
敘利亞總統阿塞德2023年9月21日抵達杭州，出席杭州亞運會開幕式並對中國進行國事訪問。（新華社）

敘利亞反抗軍8日奪下首都大馬士革，總統阿塞德（Bashar al-Assad）出逃俄羅斯。阿塞德垮台的消息也引起不少大陸民眾關注，去年9月阿薩德曾赴杭州出席亞運開幕式並對中國進行國事訪問，當時阿薩德還前往靈隱寺參觀，靈隱寺不只為阿薩德鋪上紅地談，甚至打破規矩為其打開正門迎接。

根據當時大陸媒體報導，阿塞德一行2023年9月21日下午飛抵達杭州蕭山國際機場，開始對中國進行國事訪問，並出席杭州亞運會開幕式，這是阿塞德時隔19年再度訪問中國大陸。

新華社報導，大陸國家主席習近平9月22日下午在杭州西湖國賓館會見阿塞德時表示，敘利亞是最早同新中國建交的阿拉伯國家之一，也是當年恢復新中國在聯合國合法席位提案國之一。

習近平說，建交67年來，中敘關係經受住國際風雲變幻考驗，兩國友誼歷久彌堅。中敘建立戰略伙伴關係，將成為兩國關係史上繼往開來的重要里程碑。中方願同敘方不斷充實兩國關係內涵，推動中敘戰略伙伴關係不斷向前發展。　

會見後，習近平還與阿塞德共同見兩國證簽署共建「一帶一路」、經濟發展交流、經濟技術合作等多項雙邊合作文件。雙方並發表兩國關於建立戰略伙伴關係的聯合聲明。

埃及開羅大學政治學教授哈比布當時接受大陸《環球人物》採訪時分析說，「阿塞德上一次訪華還是19年前。對敘利亞來說，這次訪問是一次十分重要的外交活動。標誌著敘利亞對西方外交孤立的獲得重大突破，敘利亞回歸國際社會的步伐加快加大。」

上海外國語大學中東研究所教授丁隆則指出，阿塞德此次訪華，一個引人關注的細節是，他乘坐的是中國國際航空公司的客機。敘利亞歷經12年內戰，被困住的阿塞德很少離開過中東。公開資料顯示，這是他12年以來行程最遠的一次飛行。”

阿塞德一家人當時還曾前往靈隱寺參觀。有大陸網友稱，眾所周知，靈隱寺有個已流傳多年的規矩，即寺廟正門是不會輕易開啟的，除非皇帝到來或其他一些極其重要的日子，遊客或香客都必須從旁門走入靈隱寺。但靈隱寺那天卻為阿塞德打開了正門。

不料一年多後就傳出，統治敘利亞長達半個世紀的阿塞德家族垮台的消息。有大陸網友就嘲諷稱，「當時靈隱寺許願，祝願敘利亞人民幸福，沒想到這麼快要實現了！」許多網友也回應稱，「真靈驗啊！」但也有網友問：「是哪個大聰明安排穆斯林拜佛的？」

阿塞德垮台的消息在大陸也引起不少民眾關注，許多人都回想起阿塞德2023年9月曾前往杭州靈隱寺參觀。（圖／取自微博）
阿塞德垮台的消息在大陸也引起不少民眾關注，許多人都回想起阿塞德2023年9月曾前往杭州靈隱寺參觀。（圖／取自微博）

敘利亞 關係 阿塞德

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