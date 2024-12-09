新聞眼／爭話語權 王金平要當兩岸公道伯？

立法院前院長王金平昨發表兩岸新論述，主張兩岸「分治而不分立」，要為現階段的僵局搭橋。王金平過去在立院是「台灣公道伯」，如今在憲法框架下試圖找尋新解方，有意扮演「兩岸公道伯」，爭取兩岸話語權的動作引人矚目。

國民黨主席明年改選，反朱立倫勢力暗潮洶湧，先前傳出本土派力拱王金平出馬整頓亂局。王在受訪時強調，自己已是退休之人，沒有、也不會介入黨主席選舉，但近期動作頻頻，仍引發聯想。

王金平卸任立委後，兩岸關係是他關注重心。他九月成立「中道和平聯盟」，隔月舉辦論壇，十一月邀請各方學者專家召開智庫座談會；日前訪陸，在會晤大陸國台辦主任宋濤時，提出「兩岸共識」。這一路以來，已可約略看出他的兩岸主張脈絡。

雖然國民黨昨肯定王金平為兩岸找解方，前總統馬英九辦公室也認為王的倡議與馬英九主張一致，但王提出「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，與馬主張的「主權互不承認，治權互不否認」，仍有差異；甚至，王金平還搬出前總統李登輝成立「國家統一委員會」的背景，並提及憲法前言「國家尚未統一」，可謂在藍營中凸顯「有王金平特色」的兩岸主張。

昨天媒體詢問時，王金平直呼「我怎麼只有代表本土呢？」並稱不會把自己界定成是本土派，亦即不讓外界解讀與綠營同路。王一再重申不會提九二共識，此一態度也與藍營向來的兩岸論述有所區別。然而，善於調和鼎鼐的「喬王」，雖刻意擱置九二共識歧異，但從昨「國民黨肯定、馬辦也認同」，至少在藍營內部「求同存異」這部分，王並未遭遇黨內挑戰。

對於王金平的兩岸主張，雖有綠營立委沈伯洋直指「就是一國兩制」，但民進黨中央未見批駁，後續仍值得觀察；更直接的是，國民黨即將改選黨魁，王金平的「和平倡議宣言」形同直球對決現任黨主席朱立倫的兩岸論述。欲爭取連任的朱立倫和被點名競逐的台中市長盧秀燕如何接招，勢將影響黨主席這一役。