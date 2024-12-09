星期評論／雙城論壇終敲定 兩岸要減低衝突

兩岸關係從前總統蔡英文任內結冰，總統賴清德上任後冰層加厚，美俄即使冷戰也設有專線，未斷絕溝通，綠營卻極盡抹紅、打擊之能事，刻意關閉兩岸溝通管道，自己做不到又不讓人做，不顧大局置國人於險境，其心可誅更可議。

台北、上海雙城論壇，和南投、杭州「兩湖論壇」是目前兩岸唯二官方交流管道，其中雙城論壇17日將登場，即使上海方低調再低調，綠營依然拚命見縫插針；加上先前陸生團「中國台北」效應，兩岸艱困氛圍下，今年雙城論壇還沒登場，北市長蔣萬安得「戴著鋼盔」迎戰綠營的抹紅、扣帽，不敢說能春暖花開，至少要減低衝突。

台北和上海都是國際大都會，也是兩岸重要政治指標城市，同樣面臨少子化、高房價等困境，兩市城市治理及發展，有互相學習之處。

過去14年合作成果包括松山、虹橋機場直航促成觀光及商務往來便捷，羽桌球等體育項目移地訓練，教育、科技、產業等面向也有收穫。去年蔣萬安參訪上海「保租房」，也成北市精進社宅管理的政策參考。

前市長郝龍斌、柯文哲任內皆未中斷，但今年賴總統上任後的首次雙城論壇，因賴的台獨色彩、新兩國論等，讓兩岸距離愈走愈遠。

加上馬英九基金會邀請陸生團訪台引發的「中國台北」、「盤絲洞」爭議，陸委會調查擬重罰，讓今年雙城蒙上陰影。過去大陸團來訪，陸委會已要求低調、不受訪，今年氛圍更要謹慎再謹慎。

陸委會副主委梁文傑曾說「交流一定要氣氛好，如果氣氛不好，這樣的交流也不會健康。」但從這次陸生團訪台，特定綠委的「統戰說」，感受不到綠營對兩岸民間交流的善意，是有心甚至惡意，國人心中自有定見。