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珠海汽車無差別衝撞慘案後 市長、公安局長疑因此下台
廣東省珠海市11月11日發生重大汽車衝撞慘案，釀35人死、43人傷。珠海市長黃志豪、副市長兼公安局長謝仁思疑因此下台。
根據南方報業傳媒旗下的南方+，珠海市十屆人大常委會今天舉行第31次會議，決定任命雲浮市常務副市長吳澤桐為珠海副市長、代理市長；決定任命東莞市副市長兼市公安局局長喬雷為珠海市副市長、公安局局長。
會議並接受黃志豪辭去珠海市長職務，接受謝仁思辭去珠海市副市長職務，決定免去謝仁思公安局局長職務。
雖然報導未說明此人事異動原因，但珠海上個月發生震驚海內外的汽車衝撞無差別攻擊案。中共總書記習近平當時稱此事「性質極其惡劣」，要求依法嚴懲凶手，並指各地區和有關部門要深刻汲取教訓，加強風險源頭防控，嚴防發生極端案件。
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