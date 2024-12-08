學者談網紅統戰：想讓台灣自亂陣腳 應避免獵巫抓戰犯

網紅八炯揭露中共收買台灣網紅，學者認為，中共透過網紅進行對台認知戰，不是要讓台灣人都相信中國好棒，而是想讓台灣自亂陣腳，且統戰分為大內宣與滲透台灣等模式，台灣應深度剖析統戰習性與模式，要避免抓戰犯、獵巫。

網紅八炯12月6日發布自製「中國統戰紀錄片上集」，邀請曾被中國刻劃為「愛國台灣青年」樣板的陳柏源，揭露中國大陸出資收買網紅，引發高度關注。

陽明交通大學傳播與科技學系副教授戴瑜慧指出，中共常見統戰手段包括讓台灣藝人說「我是中國人」進行政治表態，而會開始找台灣大小網紅，重點就是「讓台灣人自己講」，並分為大內宣與滲透台灣等不同模式。

戴瑜慧舉例，陳柏源「愛國台灣青年」形象主要用於中國大內宣，透過渲染愛中國與台灣政府負面形象來讓中國民眾「自嗨」，雖然在台灣的影響力不大，但台灣人自己說台灣事，能輕易讓中國人買單；倘若陳柏源提及在中國賺很多錢，再經中國媒體報導後，新聞又可以傳回台灣，製造越來越多「陳柏源們」。

戴瑜慧也注意到，中共統戰手段不斷精進，近年逐漸從「政治中國」轉變為「文化中華」，原本引發台灣民眾反感的兩岸一家親等刻板政治語言，已進化成採旅遊、戲劇、歌曲與文化等方式滲透進台灣民眾生活，除了收買台灣網紅到中國拍攝旅遊、美食影片，讓台灣人介紹給台灣人，這類軟性內容可降低民眾戒心，也較容易讓人接受。

戴瑜慧認為，認知戰目的不是要讓所有人相信中國好棒棒，而是要讓台灣「自己亂」。因此面對中共統戰，台灣需要長期的研究，以及有可靠的新聞報導，深度剖析中共統戰習性與模式，同時長期進行社會與民眾教育，並應避免如抓戰犯一樣獵巫，因為若社會失去基本信任，將會從內部崩塌。

台灣大學政治學系副教授陳世民說，近年社群平台如Youtube、抖音與Instagram興起，加上年輕人不看報紙與新聞，多從社群短影音獲取社會與政治資訊，這也讓中共有上下其手的空間。

陳世民觀察，有些拍片符合中國觀點的創作者，可以拿到非常多抖內（贊助，Donate），他不排除背後有中共資金介入，這對許多無法賺到錢的創作者來說是很大誘惑，對中國而言卻是以極低成本達到統戰目的，「買台灣比打台灣便宜」。

陳世民認為，目前仍不確定所有去中國拍片的網紅，是否都有金錢對價關係，但去中國後也能與中共建立聯繫，若回台能再產出符合中國觀點的短影音，中共也能再透過抖內支持；起初或許真的只是單純的旅遊、美食影片，未來逐漸加入幾句幫中國講話的觀點或言論，年輕人容易在不知不覺中被影響。

陳世民主張，政府應想辦法讓這些平台的抖內管道變得更加透明，讓大家知道資金從何而來、是否跟境外敵對勢力有關，畢竟這些影音內容將對台灣年輕一輩的思維產生重大影響。