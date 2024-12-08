回應「分治不分立」新論述 國民黨：肯定王金平為兩岸找解方

立法院前院長王金平今拋出兩岸新論述，他主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分。」國民黨晚間回應，王金平的論述依循憲法內涵，遵循黨章、黨綱推動兩岸交流合作，維護台海和平穩定的路線，彰顯國民黨長期的主張。

王金平今在中道和平聯盟智庫舉辦的和平宣言倡議大會盟致詞表示，兩岸分治是歷史遺留的問題，運作70多年來，已發展出各具特色的生活模式，這是大家必須正視的現實情況。兩岸人民共同承繼中華文化，在語文、習俗、宗教信仰上都有相同的傳統，這也是大家必須接受的歷史事實。

因此，王金平主張，兩岸治權互不隸屬，主權同而不分。尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。

國民黨指出，王金平的論述依循中華民國憲法的內涵，尋求互不否認治權，擱置主權爭議的立場，遵循中國國民黨黨章、黨綱推動兩岸交流合作、維護台海和平穩定的路線，彰顯國民黨長期的主張。在當前局勢緊張之際，肯定王金平為兩岸找解方，為和平找出路的用心與努力，期盼引發更多善意的論述，累積兩岸更大的善意。

國民黨表示，王金平提及李登輝總統任內，兩岸達成九二共識、促成辜汪會談的歷史，並在馬英九總統執政時期成為兩岸建立政治互信、推動交流合作的基礎。足以證明，國民黨長期以來堅持九二共識、反對台獨立場的有效性，以及堅持兩岸和平發展路線的正確性，期待與王金平一同努力。